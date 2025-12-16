Gold Silver Price Hike: क्यों महंगा हो रहा सोना-चांदी? सरकार ने किया साफ; कहा- 'कीमत तय करने में हमारा रोल...'

नई दिल्ली| दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों (gold silver price hike) पर दिख रहा है। सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग बढ़ने से इन दोनों कीमती धातुओं के दाम ऊपर गए हैं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (pankaj chaudhary) ने यह जानकारी दी।

उन्होंने साफ कहा कि देश में सोने और चांदी की कीमतें सरकार तय नहीं करती। घरेलू बाजार में इनके दाम मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर और लागू टैरिफ पर निर्भर करते हैं। मंत्री ने माना कि चालू वित्त वर्ष में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त का रुझान रहा है, लेकिन इसका असर हर राज्य और हर वर्ग पर एक जैसा नहीं होता।

सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने से क्या होता है? पंकज चौधरी ने कहा कि सोने या चांदी की कीमत बढ़ने से घरेलू संपत्तियों के मूल्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन धातुओं की कीमतें पूरी तरह बाजार के नियमों से तय होती हैं और मूल्य निर्धारण में सरकार का कोई योगदान नहीं होता।

आंकड़ों की बात करें तो चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक भारत ने 26.51 अरब डॉलर का सोना और 3.21 अरब डॉलर की चांदी आयात की है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में सोने का कुल आयात बिल 58 अरब डॉलर और चांदी का 4.82 अरब डॉलर रहा था।