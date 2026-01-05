Gold Silver Price: सोना-चांदी में तूफानी तेजी, दिनभर में ₹10000 बढ़े दाम; सिल्वर इतिहास रचने से सिर्फ ₹100 दूर !
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली है। 5 जनवरी को घरेलू वायदा बाजार MCX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में जोरदार उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट सोना ₹2300 प्रति 10 ग्राम महंगा (gold price hike) हो गया, जबकि चांदी ने तो दिनभर में ₹10000 प्रति किलो की छलांग (silver price hike) लगा दी।
अचानक आई इस तेजी ने बाजार में हलचल बढ़ा दी है और आम लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर दाम इतने तेज क्यों बढ़े। क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या कीमतें थमने वाली हैं? निवेश, शादी-ब्याह और खरीदारी की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए आज के ताजा भाव जानना बेहद जरूरी हो गया है।
आपके शहर में क्या हैं सोना-चांदी के ताजा रेट?
|शहर
|सोना/10 ग्राम (24K)
|सोना/10 ग्राम (22K)
|सोना/10 ग्राम (18K)
|चांदी प्रति किलो
|नई दिल्ली
|₹138,050
|₹126,546
|₹103,538
|₹245,910
|मुंबई
|₹138,300
|₹126,775
|₹103,725
|₹245,930
|पटना
|₹138,220
|₹126,702
|₹103,665
|₹245,800
|जयपुर
|₹138,280
|₹126,757
|₹103,710
|₹245,900
|कानपुर
|₹138,340
|₹126,812
|₹103,755
|₹246,000
|लखनऊ
|₹138,340
|₹126,812
|₹103,755
|₹246,000
|भोपाल
|₹138,450
|₹126,913
|₹103,838
|₹246,190
|इंदौर
|₹138,450
|₹126,913
|₹103,838
|₹246,190
|चंडीगढ़
|₹138,100
|₹126,592
|₹103,575
|₹245,650
|रायपुर
|₹138,040
|₹126,537
|₹103,530
|₹245,550
MCX पर आज कितने बढ़े सोना-चांदी के दाम?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स (MCX) पर रात 9 बजे के दौरान सोना-चांदी की कीमतों में रफ्तार दिखी। 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ज 1.75 फीसदी यानी 2379 रुपए उछलकर 1,38,140 रुपए (gold price today ) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करने लगा। खबर लिखे जाने तक गोल्ड का लो लेवल 1,36,300 रुपए और हाई लेवल 1,38,280 रुपए (gold rate today) रहा। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान सोना 1,35,761 रुपए पर क्लोज हुआ था।
वहीं पिछले दिन के मुकाबले चांदी में 4.25 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। खबर लिखे जाने तक 5 मार्च 2026 एक्सपायरी चांदी 10034 रुपए उछाल के साथ 2,46,350 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। वायदा कारोबार के दौरान चांदी का लो लेवल 2,40,240 रुपए और हाई लेवल 2,49,900 रुपए (silver rate today) रहा।
यानी चांदी ढाई लाख रुपए के आंकड़े को छूने में सिर्फ 100 रुपए दूर है। बता दें कि पछले कारोबारी सत्र के दौरान चांदी 2,36,316 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुई थी।
