Gold Silver Price Crash: अंतरराष्ट्रीय से घरेलू बाजार तक सोना-चांदी में भारी गिरावट, ₹3100 तक गिरे दाम; क्या है कीमत?
Gold Silver Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में गिरावट आई है। चांदी की कीमत में ₹3100 तक की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। अपने शहर में सोने और चांदी की कीमतों की जानकारी के लिए स्थानीय ज्वैलर्स से संपर्क करें।
नई दिल्ली| त्योहारी सीजन के बाद सोना-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। मंगलवार को अंतराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक में भारी कमी देखी गई। जहां गोल्ड में मामूली कमी आई, तो वहीं चांदी में 3150 रुपए (Gold Silver Price Crash) की भारी कमी देखी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) में मंगलवार को सोना गिरकर 4007 डॉलर प्रति औंस (करीब 28.34 ग्राम) पर आ गया। दो दिन पहले तक यह कीमत 4035 डॉलर को पार कह गई थी। वहीं चांदी में 0.85% की मामूली गिरावट आई और 47.64 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी।
आपके शहर में क्या है सोना-चांदी की कीमत? (Gold-Silver Price Today)
|शहर
|सोना (24 कैरेट)
|सोना (22 कैरेट)
|सोना (18 कैरेट)
|चांदी प्रति किलो
|पटना
|₹120,870
|₹110,798
|₹90,653
|₹140,981
|जयपुर
|₹120,920
|₹110,843
|₹90,690
|₹146,260
|कानपुर
|₹120,970
|₹110,889
|₹90,728
|₹146,320
|लखनऊ
|₹120,970
|₹110,889
|₹90,728
|₹146,320
|भोपाल
|₹121,060
|₹110,972
|₹90,795
|₹146,430
|इंदौर
|₹121,060
|₹110,972
|₹90,795
|₹146,430
|चंडीगढ़
|₹120,940
|₹110,862
|₹90,705
|₹146,280
|रायपुर
|₹120,890
|₹110,816
|₹90,668
|₹146,220
(नोटः गोल्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम)
MCX पर चांदी में आई भारी गिरावट (Gold Silver Price MCX)
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। 24 कैरेट गोल्ड में 509 रुपए (gold rate today) की कमी आई और खबर लिखे जाने तक 1,20,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सोमवार को यह कीमत 1,21,409 रुपए थी। ट्रेडिंग के दौरान गोल्ड का लो लेवल 119801 रुपए और हाई लेवल 1,21,160 रुपए रहा।
वहीं चांदी की कीमतों में 1.09% की कमी के साथ 1611 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई। चांदी 1,46,147 रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate today) पर ट्रेड हो रही थी। इस दौरान चांदी का लो लेवल 1,45,262 रुपए और हाई लेवल 1,47,230 रुपए रहा। सोमवार को चांदी की कीमत 1,47,758 रुपए थी।
IBJA पर सोना-चांदी में आई चमक (Gold Silver Price IBJA)
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर सोना-चांदी में मामूली रफ्तार देखी गई। मंगलवार शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,20,419 रुपए (gold price today) दर्ज की गई। जो सुबह के मुकाबले 503 रुपए ज्यादा है। सुबह यह कीमत 1,19,916 रुपए प्रति दर्ज की गई थी। हालांकि, पिछले दिन के मुकाबले 358 रुपए की गिरावट आई है।
वहीं चांदी की बात करें तो इसमें सोमवार के मुकाबले 3150 रुपए की बड़ी गिरावट आई। पिछले दिन इसकी कीमत 149,300 रुपए प्रति किलोग्राम थी। जो मंगलवार को शाम 5 बजे तक गिरकर 1,46,150 रुपए (silver price today) रह गई। हालांकि, मंगलवार सुबह के मुकाबले शाम को चांदी की कीमतों में तेजी आई। सुबह चांदी 1,45,800 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी। लेकिन शाम को इसमें 350 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
