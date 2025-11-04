सोने की कीमतों को औंधे मुंह गिरा सकता है चीन, टैक्स छूट में बदलाव के बाद उठाया बड़ा कदम; भारत पर क्या पड़ेगा असर?
China cuts gold tax exemption: चीन के एक फैसले से सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक ने गोल्ड पर्चेजिंग अकाउंट में नई एंट्री बंद कर दी है। सरकार ने सोने पर टैक्स छूट को भी कम कर दिया है, जिससे ज्वैलर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि इसका असर भारत समेत दुनियाभर के बाजारों पर पड़ेगा और सोने की कीमतें गिर सकती हैं।
नई दिल्ली| China cuts gold tax exemption: सोने की कीमतों में गिरावट का बड़ा कारण अब चीन बन सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर देश चीन ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे सोने की मांग कम हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें नीचे जा सकती हैं। दरअसल, चीन की सरकारी बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक (CCB) ने सोमवार से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड पर्चेजिंग अकाउंट में नई एंट्री लेना बंद कर दिया है। बैंक ने इसका कारण नहीं बताया। वहीं, दूसरी बड़ी बैंक ICBC ने भी शुरुआत में नए निवेशकों पर रोक लगाई, लेकिन कुछ घंटों बाद फैसला वापस ले लिया।
दो दिन पहले किया गोल्ड टैक्स छूट में बदलाव
यह कदम ऐसे समय आया है, जब इससे दो दिन पहले चीन की शी चिनफिंग सरकार ने सोने पर मिलने वाली पुरानी टैक्स छूट (china gold tax incentive) में बड़ा बदलाव किया। पहले सोने की खरीद पर 13% वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) पूरी तरह माफ था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 6% कर दिया गया है। ये नियम 1 नवंबर से शंघाई गोल्ड एक्सचेंज (SGE) और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के जरिए होने वाली कुछ गोल्ड खरीद पर लागू हो गया है।
'ज्वैलरी और इंडस्ट्रियल यूज में बढ़ाएगा लागत'
इस बदलाव का असर सोना खरीदने वाले ज्वैलर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि इनकी लागत अब सीधे बढ़ेगी। निवेश के लिए खरीदे जाने वाले गोल्ड बार या पेपर गोल्ड ट्रेड्स पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। UBS की एनालिस्ट जोनी टेव्स का कहना है कि, "नया टैक्स गोल्ड ज्वैलरी और इंडस्ट्रियल यूज में लागत बढ़ाएगा। इससे ज्यादा कंपनियां एक्सचेंज की मेंबरशिप ले सकती हैं, जिससे पारदर्शिता और लिक्विडिटी बढ़ेगी।" वहीं एक्सपर्स्ट का मानना है कि चीन के इस कदम का असर अंतराष्ट्रीय बाजार और भारत समेत दुनियाभर के देशों पर पड़ सकता है और सोने की कीमतें और सस्ती हो सकती हैं।
चीन में गोल्ड ज्वैलरी कंपनी के शेयर हुए धड़ाम
चीन के इस कदम का असर तुरंत बाजार पर भी दिखा। स्पॉट गोल्ड की कीमत सोमवार को 4,000 डॉलर प्रति औंस (Gold Rate Today) से नीचे फिसल गई, जबकि 20 अक्टूबर को यह रिकॉर्ड 4,381 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची थी। चाउ ताई फूक और लोपु गोल्ड जैसी ज्वैलरी कंपनियों के शेयर (Gold Jewelery Share) 9% से 12% तक गिर गए। गोल्ड माइनिंग कंपनियां Zijin Mining और Zhongjin Gold के शेयर भी करीब 1.5% टूटे। जानकारों का कहना है कि अगर चीन में गोल्ड की खपत धीमी हुई, तो वैश्विक कीमतों में और गिरावट आ सकती है। यह निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत है।
