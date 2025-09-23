Language
    Gold ने MCX पर तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, कीमत पहुंची ₹114000 के पार; फिर भी भर-भरकर सोना क्यों खरीद रहे लोग?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:09 PM (IST)

    Gold Rate Today एमसीएक्स पर सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज 23 सितंबर 2025 को सोना 112200 रुपये पर खुला और 114179 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर तक पहुंच गया। गोल्ड की कीमतों में यह उछाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर देखा गया है। सोने के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है।

    Gold ने MCX पर तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, कीमत पहुंच गई ₹114000 के पार

    नई दिल्ली। Gold Rate Today: गोल्ड ने एक बार फिर से MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 114179 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज यानी 23 सितंबर 2025 को एमसीएक्स पर गोल्ड 112200 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ था। और यह 114179 रुपये के स्तर तक गया। 

    एक्सपर्ट ने बताया क्यों भाग रहा Gold

    मेहता इक्विटीज के कमोडिटीज़ के उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री ने कहा, "अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती और साल के अंत तक अतिरिक्त रियायतों की संभावनाओं ने सोने के प्रति धारणा को मजबूत किया है, जबकि डॉलर इंडेक्स में नरमी और रुपये में कमजोरी ने भी इसमें तेजी ला दी है। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी, ETF में मजबूत निवेश और सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी ने कीमती धातुओं की मजबूती को और बढ़ाया है।"

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष और एस्पेक्ट ग्लोबल वेंचर्स की कार्यकारी अध्यक्ष अक्षा कंबोज ने इस बात पर जोर दिया कि सोने की कीमतें (Gold Rate News) पीछे हटने के बजाय बढ़ गई हैं, और जिन लोगों ने सोना खरीदा है, वे बेचने के बजाय अपने पोजीशन को बनाए रखना पसंद कर रहे हैं।

    Gold के साथ चांदी भी भाग रही

    सोना ही नहीं, चांदी भी रफ्तार के साथ भाग रही है। मंगलवार, 23 सितंबर को सुबह के कारोबार में MCX पर सोने और चांदी (Gold and Silver Rate in MCX) की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गईं। एमसीएक्स सोना अक्टूबर वायदा लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर ₹1,14,163 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जबकि एमसीएक्स चांदी दिसंबर वायदा एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर ₹1,34,980 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।

    इस साल अब तक 47% तक भाग चुका है सोना

    बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, मजबूत खुदरा मांग, केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर अमेरिकी डॉलर के चलते इस साल सोने की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में हाजिर सोने की कीमतों में इस साल अब तक 47 प्रतिशत का उछाल आया है।

    इस खबर को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं...

