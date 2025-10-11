क्या धनतेरस पर सोना खरीदने की सोच रहे? शुद्धता कम निकली तो मिलेगा मुआवजा, कैसे और कितना
धनतेरस (dhanteras gold purchase) और दीवाली पर सोना खरीदना भारतीय परंपरा है। सोने की बढ़ती कीमतों के साथ शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार ने हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। हॉलमार्क वाले सोने की शुद्धता कम निकलने पर मुआवजा मिलेगा, जो शुद्धता की कमी के आधार पर तय होगा, साथ ही टेस्टिंग चार्ज का दोगुना भी मिलेगा। बीआईएस केयर ऐप से हॉलमार्क की जांच की जा सकती है।
नई दिल्ली। धनतेरस और दीवाली पर सोना खरीदना भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है। इस शुभ अवसर पर लोग बड़ी संख्या में सोने के आभूषण, सिक्के और बिस्किट खरीदते हैं। लेकिन बढ़ती कीमतों के साथ शुद्धता (gold purity check) को लेकर भी सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है। बीते एक साल में सोने की कीमतों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अगर खरीदे गए आभूषण की शुद्धता कम निकले, तो नुकसान भारी हो सकता है।
इसलिए अब एक बड़ी राहत की खबर है। अगर आपने हॉलमार्क वाला सोने खरीदा (hallmarked gold compensation) है और उसके आभूषण की शुद्धता कम पाई जाती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा उस शुद्धता की कमी के आधार पर तय होगा और टेस्टिंग चार्ज का दोगुना भी दिया जाएगा।
क्या होता है हॉलमार्किंग?
भारत सरकार ने सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है। इसमें पहला चरण 16 जून, 2021 को शुरू हुआ जिसमें 256 जिलों को शामिल किया गया। दूसरे चरण में 4 अप्रैल, 2022 को 32 नए जिले जोड़े गए। वहीं तीसरे चरण में 6 सितंबर, 2023 को 55 और जिले जुड़े। चौथा और अब तक का अंतिम चरण 5 नवंबर, 2024 को शुरू हुआ, जिसमें 18 और जिलों को शामिल किया गया।
अब तक देश के 361 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य की जा चुकी है। यानी, 14 नवंबर 2024 के बाद खरीदे गए सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क होना अनिवार्य है। हॉलमार्क एक सरकारी प्रमाण है जो यह तय करता है कि सोना तय मानकों के अनुरूप शुद्ध है।
हॉलमार्क की जांच कैसे करें?
BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैडर्ड) ने हर हॉलमार्क ज्वैलरी के लिए एक 6 अंकों का HUID नंबर जारी करना अनिवार्य किया है। आप इस HUID नंबर (gold HUID number) की जांच BIS Care App के जरिए कर सकते हैं।
ऐप में “Verify HUID” विकल्प के जरिए आप यह देख सकते हैं कि ज्वैलरी असली है या नहीं और उसकी शुद्धता कितनी है।
बिना हॉलमार्क ज्वेलरी की भी हो सकती है जांच
अगर आपके पास कोई पुरानी या बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी है और आप उसकी शुद्धता जांचना चाहते हैं, तो आप BIS मान्यता प्राप्त AHCs में जाकर जांच करवा सकते हैं। आप अधिकतम 10 पीस की ज्वेलरी एक साथ ले जा सकते हैं।
शुद्धता की रिपोर्ट आपको रिपोर्ट के रूप में दी जाएगी जिसमें यह भी लिखा होगा कि कोई ज्वेलरी खोखली है या अन्य धातुओं से बनी हुई है।
शुद्धता जांच के लिए शुल्क कितना है?
हर एक आभूषण की जांच के लिए ₹45 का शुल्क लिया जाता है।
हालांकि, एक बार में कम से कम ₹200 का भुगतान अनिवार्य है।
क्या मिलेगा मुआवजा अगर सोना कम शुद्ध निकले?ा
हां, अगर किसी उपभोक्ता द्वारा लाई गई हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता, उस पर लिखे गए मानक से कम पाई जाती है, तो उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा।
कितनी होगी मुआवजा की राशि
शुद्धता में हुई कमी के आधार पर दो गुना राशि (जिस हिसाब से सोना बेचा गया है) दी जाएगी।साथ ही टेस्टिंग का खर्च भी दिया जाएगा।
