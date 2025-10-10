Gold Price Today: करवा चौथ पर अब वाइफ को गिफ्ट करनी ही पड़ेगी ज्वैलरी, सोने और चांदी में आई बड़ी गिरावट, इतना हुआ दाम
करवा चौथ पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने में 240 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है, वहीं चांदी में 1000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट हुई है। यह दिन सोना या चांदी के आभूषण खरीदने के लिए शुभ है।
नई दिल्ली। करवा चौथ के दिन आम आदमी को बड़ा तोहफा मिला है। अगर आप आज के दिन अपनी वाइफ को गोल्ड या सिल्वर ज्वैलरी देने का प्लान बना रहे हैं, तो ये दिन काफी शुभ है। क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी फिके पड़ गए है।
सुबह 9.40 बजे 24 कैरेट सोने में 240 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। वहीं चांदी में 1000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना हुआ है?
Gold Price Today: कितनी हुई कीमत?
सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 120,440 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 53 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 120023 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 121,350 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
अब जानते हैं कि चांदी का भाव कितना है।
Silver Price Today: कितना है दाम?
सुबह 10 बजे के आसपास 1 किलो चांदी का दाम 145,456 रुपये चल रहा है। इसमें 868 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी ने अब तक 144,418 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 148,499 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपको शहर में कितनी है कीमत?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹120,350
|₹145,760
|जयपुर
|₹120,400
|₹145,820
|कानपुर
|₹120,450
|₹145,880
|लखनऊ
|₹120,450
|₹145,880
|भोपाल
|₹120,640
|₹145,790
|इंदौर
|₹120,640
|₹145,790
|चंडीगढ़
|₹120,520
|₹145,640
|रायपुर
|₹120,470
|₹145,580
आज पटना में सोने की कीमत सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 120,350 रुपये चल रहा है। वहीं भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे अधिक है। यहां 10 ग्राम सोने का दाम 120,640 रुपये चल रहा है। अगर चांदी की बात करें तो रायपुर में चांदी सबसे कम कीमत पर मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 145,580 रुपये है। वहीं सबसे महंगी चांदी कानुपर और लखनऊ में है। यहां चांदी की कीमत 145,880 रुपये प्रति किलो है।
