Gold Price Today: रुकने का नाम नहीं ले रही सोने की रफ्तार, कितना हुआ अब 24 कैरेट सोना?
कल यानी 6 अक्टूबर को सोने ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 24 कैरेट सोने का भाव (Gold Price Today) 120000 के पार पहुंच चुका है। आज भी सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ये तेजी इतनी ज्यादा नहीं है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी की क्या कीमत (Silver Price Today) चल रही है।
नई दिल्ली। 6 अक्टूबर यानी कल सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज भी सोने में तेजी देखी जा रही है। हालांकि ये बढ़ोतरी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। सुबह 10.15 बजे एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत में 566 रुपये की तेजी देखी जा रही है। वहीं चांदी में तेजी है। चांदी में अभी 100 रुपये प्रति किलो से भी कम बढ़ोतरी है।
अब सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की क्या कीमत चल रही है।
Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?
सुबह 10.18 बजे एमसीएक्स पर सोने की कीमत 120,815 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसमें 566 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 120,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 120,879 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितनी है कीमत?
चांदी में अभी इतनी बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। 1 किलो चांदी का भाव अभी 131 प्रति किलो बढ़ा है। 1 किलो चांदी की कीमत अभी 147,650 रुपये प्रति किलो चल रही है। चांदी ने अब तक 147,211 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 147,761 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
