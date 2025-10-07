Gold for Diwali: दिवाली पर गोल्ड खरीदने का है प्लान, तो हॉलमार्क के अलावा ये जरूर करें चेक; नहीं होगी ठगी

Language
    दिवाली आने से पहले बहुत से लोग गोल्ड ज्वैलरी खरीदने का प्लान बनाते हैं। इस समय सोने और चांदी की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। अगर आप भी हाल फिलहाल में गोल्ड ज्वैलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है। आज हम जानेंगे कि गोल्ड ज्वैलरी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

     नई दिल्ली। दिवाली से आने पहले सोने और चांदी जैसी धातु की डिमांड अपनी चरम सीमा पर है। मांग बढ़ने से दोनों की कीमत पर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप भी हाल फिलहाल में गोल्ड ज्वैलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है। चलिए जानते हैं कि गोल्ड ज्वैलरी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

    गोल्ड ज्वैलरी खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

    मेकिंग चार्ज

    अगर आप गोल्ड ज्वैलरी बना रहे हैं, तो मेकिंग चार्ज का खास तौर पर ध्यान रखें। अलग-अलग ज्वैलरी शॉप में अलग-अलग मेकिंग चार्ज लगाए जाते हैं। ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। मेकिंग चार्ज कम होने से आप अच्छी बचत कर सकते हैं।

    कई जौहरी आजकल इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहे हैं, इस स्कीम के तहत आप एक निश्चित समय के लिए पैसे जमा करते हैं। समय सीमा पूरी होने पर आप उन पैसों से अपनी मनपसंद ज्वैलरी आइटम बना सकते हैं। इस पर कई दुकानदार कोई मेकिंग चार्ज नहीं लेता।

    हॉलमार्क का रखें ध्यान

    • सबसे पहले ज्वैलरी पर लगने वाला बीआईएस लोगो ढूंढ़े। बीआईएस मार्क के जरिए ये पता लगता है कि गोल्ड ज्वैलरी सर्टिफाइड और असली है। वहीं ज्वैलरी अच्छी क्वालिटी की है। क्योंकि बीआइएस एकमात्र ऐसी संस्था है, जो हॉलमार्क जारी करता है।
    • इसके साथ ही आप ये भी चेक करें कि जिस कैरेट का गोल्ड आपने लिया है, वे ज्वैलरी पर लिखा गया है या नहीं।
    • इसके अलावा ज्वैलरी पर 6 नंबर डिजिट का HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर भी लिखा होगा। आप इस HUID नंबर के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि हॉलमार्क असली है या नकली।

    कैरेट भी देखें

    कैरेट गोल्ड मिश्रण
    24 कैरेट 99.90%
    22 कैरेट 91.60%
    18 कैरेट 75%
    14 कैरेट 58.30%
    12 कैरेट 50%
    10 कैरेट 41.70%
    9 कैरेट 37.50%

    इसके साथ ही आप जिस कैरेट का गोल्ड ले रहे हैं, वे ज्वैलरी और बिल दोनों में ही लिखा होना चाहिए। कैरेट आपको ये बताता है कि आपके गोल्ड में कितना सोना और कितने अन्य धातुओं का मिश्रण है। नीचे दी गई टेबल में हमने बताया कि कितने कैरेट में कितना सोना मिला होता है?

    बाय- बैक पॉलिसी

    इसके अलावा ये जांच लें कि जौहरी बेचते समय मेकिंग चार्ज काटेगा या नहीं। कई जौहरी सोना बेचते वक्त मेकिंग चार्ज काट देते हैं।