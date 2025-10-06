आपकी ज्वैलरी में लगा Hallmark असली है या नकली, घर बैठे कैसे पता लगाए? देखें प्रोसेस
ये तो हम सभी ने सुना है कि गोल्ड खरीदने से पहले इसमें लगा हॉलमार्क जरूर चेक करें। हॉलमार्क से ही इसकी शुद्धता का पता चलता है। लेकिन अगर ज्वैलरी पर लगा हॉलमार्क ही गलत हो तो? चलिए जानते हैं कि आप घर बैठे ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ज्वैलरी पर लगा हॉलमार्क असली या नहीं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
नई दिल्ली। ये समय सोना या चांदी खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दिवाली आने से पहले सोने और चांदी की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसलिए इनकी कीमत में भी तूफानी तेजी आती है। ये तो आपने जरूर सुना या पढ़ा होगा कि सोना खरीदने से पहले हॉलमार्क देखें। लेकिन अगर ज्वैलरी पर लगा ये हॉलमार्क ही गलत हो तो?
इसलिए सिर्फ हॉलमार्क देखना नहीं, उसकी जांच करना भी जरूरी है। चलिए जानते हैं कि आप मोबाइल फोन के जरिए हॉलमार्क की जांच कैसे कर सकते हैं।
लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आप गोल्ड में हॉलमार्क कैसे पढ़ सकते हैं।
- सबसे पहले ज्वैलरी पर लगने वाला बीआईएस लोगो ढूंढ़े। बीआईएस मार्क के जरिए ये पता लगता है कि गोल्ड ज्वैलरी सर्टिफाइड और असली है। वहीं ज्वैलरी अच्छी क्वालिटी की है। क्योंकि बीआइएस एकमात्र ऐसी संस्था है, जो हॉलमार्क जारी करता है।
- इसके साथ ही आप ये भी चेक करें कि जिस कैरेट का गोल्ड आपने लिया है, वे ज्वैलरी पर लिखा गया है या नहीं।
- इसके अलावा ज्वैलरी पर 6 नंबर डिजिट का HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर भी लिखा होगा। आप इस HUID नंबर के जरिए ही हॉलमार्क चेक कर सकते हैं।
अब जानते हैं कि आप फोन से हॉलमार्क कैसे चेक कर सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- सबसे पहले आपको BIS Care ऐप डाउनलोड करनी होगी।
- इसके बाद यहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्टर्ड करना होगा।
- फिर अपनी ज्वैलरी पर लिखा 6 डिजिट HUID नंबर ढूंढना होगा।
- अब ऐप ओपन कर यहां Verify HUD वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां HUID नंबर दर्ज कर, इसे सबमिट कर दें।
- इसके ऐप में आपको ज्वैलरी की शुद्धता और अन्य जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?
IBJA में 24 कैरेट सोने की कीमत 116954 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट का सोना का दाम 116,486 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने का भाव 107,130 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके साथ ही यहां 1 किलो चांदी की कीमत 145610 रुपये चल रही है।
