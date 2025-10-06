Gold Buy For Diwali: 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट कौन-सा सोना आपके लिए बेस्ट, आपको क्या चुनना चाहिए?

दिवाली आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में बढ़ते डिमांड को देखते हुए अभी से ही सोने और चांदी की कीमत बढ़ने लगी है। बढ़ती कीमत को देखते हुए लोग कम कैरेट वाले गोल्ड का विकल्प चुनने लगे हैं। आइए जानते हैं कि 9 कैरेट 14 कैरेट और 18 कैरेट में से कौन- सा सोना आपके लिए बेस्ट रहेगा?

नई दिल्ली। साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली जल्द आने वाला है। दिवाली में बस कुछ दिनों का वक्त रह गया है। इस समय सोने की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती मांग को देखते हुए सोने और चांदी की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

ऐसे में लोग सस्ते ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग 22 कैरेट सोना न खरीदते हुए बजट ऑप्शन जैसे 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट का चयन कर रहे हैं। अगर आप भी सोना खरीदते वक्त बजट ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है।

9 कैरेट सोना कब खरीदे? 9 कैरेट गोल्ड में 37.5 फीसदी सोना और 62.5 फीसदी अन्य धातुओं का मिश्रण मिला होता है। इससे हर दिन के इस्तेमाल के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही ये 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड के मुकाबले ज्यादा किफायती है।

9 कैरेट गोल्ड को अंगूठी और ब्रेसलेट के लिए अच्छा माना जाता है। 14 कैरेट गोल्ड कब है सही? अमेरिका जैसे देशों में 14 कैरेट गोल्ड का काफी चलन है। वहीं देश के शहरी इलाकों में भी 14 कैरेट सोना अब धीरे-धीरे मशहूर होने लगा है। इसे हर दिन इस्तेमाल होने वाले गहने जैसे रिंग, चैन इत्यादि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

14 कैरेट सोने में 58.5 फीसदी गोल्ड मिलाया जाता है। बाकी इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है। 18 कैरेट सोना कब खरीदे? 9 और 14 कैरेट सोने से ज्यादा 18 कैरेट सोने को शुद्ध माना जाता है। 18 कैरेट गोल्ड में 75 फीसदी सोने का मिश्रण मिला होता है। 18 कैरेट गोल्ड में सोने का मिश्रण ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सोने से बनी ज्यादा पतली ज्वेलरी इसे नहीं बन सकती। हालांकि बड़े गहने इससे आसानी से बन सकती है।