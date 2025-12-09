Gold Price Today: सोने में हल्की गिरावट तो चांदी की चमक हुई तेज, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?

Language
    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    नई दिल्ली। 9 दिसंबर, मंगलवार को सोने में हल्की (Gold Price Today) तेजी है। हालांकि चांदी (Silver Price Today) में आज भी तेजी देखी जा रही है। बह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में सोने में लगभग 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। वहीं चांदी में लगभग 900 रुपये प्रति किलो का उछाल देखने को मिल रहा है। 

    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    सुबह 10.12 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत (Gold Rates) 129,855 रुपये चल रही है। इसमें 107 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 129,800 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 130,158 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितना है चांदी का भाव?

    सुबह 10.14 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का दाम (Silver Rates) 182,340 रुपये चल रही है। इसमें लगभग 600 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 181,867 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 183,000 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)




