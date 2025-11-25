Gold Price Today: गिरावट के बाद सोने में आया तूफानी उछाल, चांदी की रफ्तार भी हुई तेज; चेक करें लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली। कल भारी गिरावट के बाद आज सोने (Gold Price Today) में फिर तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। वही चांदी (Silver Price Today) की भी रफ्तार तेज हो रही है। सुबह 9.52 बजे के आसपास एमसीएक्स में सोने में 1300 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा का उछाल है। वहीं 1 किलो चांदी में 2000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

सबसे पहले जानते हैं कि आज देशभर में सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है। Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 125,275 रुपये है। इसमें 1421 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 124,789 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,854 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।