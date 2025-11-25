Gold Price Today: गिरावट के बाद सोने में आया तूफानी उछाल, चांदी की रफ्तार भी हुई तेज; चेक करें लेटेस्ट रेट

Language
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    कल भारी गिरावट के बाद आज सोने में फिर तूफानी तेजी (Gold Price Today) देखने को मिल रही है। वही चांदी की भी रफ्तार तेज हो रही है। सुबह 9.52 बजे के आसपास एमसीएक्स में सोने में 1300 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा का उछाल है। वहीं 1 किलो चांदी में 2000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी (Silver Price Today) देखी जा रही है। 

    नई दिल्ली। कल भारी गिरावट के बाद आज सोने (Gold Price Today) में फिर तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। वही चांदी (Silver Price Today) की भी रफ्तार तेज हो रही है। सुबह 9.52 बजे के आसपास एमसीएक्स में सोने में 1300 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा का उछाल है। वहीं 1 किलो चांदी में 2000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। 

    सबसे पहले जानते हैं कि आज देशभर में सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है। 

    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 125,275 रुपये है। इसमें 1421 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 124,789 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,854 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 10 बजे के आसपास 1 किलो चांदी की कीमत 156,925 रुपये है। इसमें 2443 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 156,301 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 157,413 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितना है दाम

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹125,540 ₹157,350
    जयपुर ₹125,590 ₹157,410
    कानपुर ₹125,640 ₹157,470
    लखनऊ ₹125,610 ₹157,490
    भोपाल ₹125,710 ₹157,620
    इंदौर ₹125,710 ₹157,620
    चंडीगढ़ ₹125,580 ₹157,450
    रायपुर ₹125,530 ₹157,390

    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार रायपुर में सोने में सोने का दाम सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 125,530 रुपये चल रही है। भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां सोने की कीमत 125,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 

    अगर चांदी की बात करें तो पटना में चांदी का भाव सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी 157,350 रुपये में मिल रही है। भोपाल और इंदौर में चांदी का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी 157,620 रुपये में मिल रही है। 

