Gold Price Today: सोने में जोरदार उछाल, चांदी भी चमकी; आपके शहर में कितनी हुई कीमत?
चांदी (Silver Price Today) की तरह सोने में भी आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सुबह 10.30 के आसपास सोने (Gold Price Today में लगभग 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। चांदी में लगभग 7000 रुपये प्रति किलो का उछाल है। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है?
Gold Price Today: कितनी आई सोने में बढ़ोतरी?
सुबह 11 बजे के लगभग सोने में लगभग 1600 रुपये की बढ़ोतरी है। इस समय 10 ग्राम का सोने का दाम 1,37,325 रुपये चल रहा है। सोने ने अब तक 1,36,300 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,38,200 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितनी हुई कीमत?
सुबह 11 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 2,43,242 रुपये प्रति किलो चल रहा है। इसमें 6926 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,41,223 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,49,900 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितना है दाम?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹137,400
|₹242,780
|जयपुर
|₹137,450
|₹243,050
|कानपुर
|₹137,520
|₹242,970
|लखनऊ
|₹137,520
|₹242,970
|भोपाल
|₹137,630
|₹243,160
|इंदौर
|₹137,630
|₹243,160
|चंडीगढ़
|₹137,490
|₹242,900
|रायपुर
|₹137,430
|₹242,810
ऊपर दी गई टेबल के अनुसार पटना में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,37,400 रुपये चल रही है। यहां सोने का दाम सबसे कम है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोना 137,630 रुपये में मिल रहा है। अगर चांदी की बात करें तो पटना में चांदी भी सबसे कम दाम पर मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 2,42,780 रुपये चल रही है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में चांदी भी सबसे ज्यादा दाम पर मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी 2,43,160 रुपये में मिल रही है।
