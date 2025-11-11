Language
    Gold Price Today: शादी सीजन आते ही आसमान छूने लगी सोने की कीमत, चांदी में तेजी, पटना से लेकर इंदौर तक कितना हुआ दाम?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:07 AM (IST)

    11 नवंबर, मंगलवार को सोने और चांदी में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आई है। कल भी सोने और चांदी में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। आइए जानते हैं कि पटना से लेकर इंदौर तक सोने की कीमत (Gold Price Today) क्या चल रही है। साथ ही आपके शहर में चांदी का दाम (Silver Price Today) कितना बढ़ा है?

    नई दिल्ली। 11 नवंबर, मंगलवार को सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। कल भी सोने और चांदी में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। आइए जानते हैं कि पटना से लेकर इंदौर तक सोने का भाव (Gold Rate) क्या चल रहा है। 

    सुबह 9.54 बजे एमसीएक्स में सोने में 1100 रुपये  प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा तेजी देखी गई है। वहीं चांदी में इस वक्त 1600 प्रति किलो से ज्यादा उछाल है। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने का दाम क्या चल रहा है। 

    Gold Price Today: क्या है सोने का भाव?

    सुबह 9.57 बजे एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 125,092 रुपये चल रही है। इसमें 1122 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 124,595 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,970 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 9.59 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 155,474 रुपये चल रही है।इसमें 1783 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 154,600 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 156,079 प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    देश के अलग-अलग शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹125,330 ₹155,640
    जयपुर ₹125,320 ₹155,740
    कानपुर ₹125,370 ₹155,810
    लखनऊ ₹125,370 ₹155,810
    भोपाल ₹125,470 ₹155,930
    इंदौर ₹125,470 ₹155,930
    चंडीगढ़ ₹125,340 ₹155,770
    रायपुर ₹125,290 ₹155,700

    11 नवंबर को रायपुर में सोने का दाम सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 125,290 रुपये चल रही है। यहां चांदी की कीमत भी सबसे कम है। रायपुर में 1 किलो चांदी का भाव 155,700 रुपये चल रहा है। साथ ही आज भोपाल और इंदौर में सोने का दाम सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 125,470 रुपये है। 

