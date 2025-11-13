Language
    Gold Price Today: चौथे दिन भी सोने में तेजी जारी, चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, आपके शहर में क्या है आज कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:52 AM (IST)

    13 नवंबर, गुरुवार को भी सोने में तेजी (Gold Price Today) देखी जा रही है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में जोरदार उछाल है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में तूफानी तेजी आई। हालांकि सोने में चांदी के मुकाबले कम तेजी देखने को मिली। आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है?

    नई दिल्ली। 13 नवंबर, गुरुवार को भी सोने में तेजी (Gold Price) देखी जा रही है। वहीं चांदी में जोरदार उछाल है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी (Silver Price में तूफानी तेजी आई। एमसीएक्स में सुबह 10.36 बजे सोने में 523 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में 2683 रुपये प्रति किलो की तेजी है। 

    आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है। 

    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    सुबह 10.38 बजे एमसीएक्स में सोने का दाम 126,970 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसमें 505 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सुबह 10.40 बजे तक सोने ने 126,337 रुपये का लो रिकॉर्ड और 127,271 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 10.40 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 164,715 रुपये दर्ज की गई है। इसमें 2624 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। सुबह 10.40 बजे तक चांदी ने 163,000 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 165,818 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹127,350 ₹165,610
    जयपुर ₹127,400 ₹165,680
    कानपुर ₹127,450 ₹165,740
    लखनऊ ₹127,450 ₹165,740
    भोपाल ₹127,550 ₹165,880
    इंदौर ₹127,520 ₹165,760
    चंडीगढ़ ₹127,380 ₹165,590
    रायपुर ₹127,330 ₹165,520

