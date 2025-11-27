Gold Price Today: मुबारक हो! गिर ही गया सोने का भाव, चांदी भी फिसली; कितना हुआ आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट का दाम?
लगातार दो दिन की बढ़ोतरी के बाद आज सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों में लगभग बराबर की गिरावट आई है। आइए जानते हैं कि इस गिरावट के बाद आपके शहर में 24,22 और 18 कैरेट सोने की कीमत कितनी हुई है?
नई दिल्ली। लगातार दो दिन की बढ़ोतरी के बाद आज सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में सोने का भाव 420 प्रति 10 ग्राम गिर चुका है। वही चांदी में इस समय 395 रुपये प्रति किलो की गिरावट है।
सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में 24 कैरेट सोने का भाव क्या चल रहा है।
Gold Price Today: कितना है सोने का भाव
सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने में 435 रुपये की गिरावट है। अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 127,336 रुपये चल रहा है। सोने ने अब तक 127,114 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,336 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
सुबह 10 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 164,722 रुपये चल रहा है। इसमें 233 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। चांदी ने अब तक 164,055 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 164,933 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में क्या है दाम?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹125,840
|₹161,490
|जयपुर
|₹125,890
|₹161,560
|कानपुर
|₹125,900
|₹161,580
|लखनऊ
|₹125,900
|₹161,580
|भोपाल
|₹126,000
|₹161,710
|इंदौर
|₹126,000
|₹161,710
|चंडीगढ़
|₹125,870
|₹161,540
|रायपुर
|₹125,820
|₹161,480
रायपुर में सोने की कीमत आज सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोना 125,820 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोना 126,000 रुपये में मिल रहा है। अगर चांदी की बात करें तो रायपुर में चांदी सबसे कम दाम पर मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 161,480 रुपये है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी 161,710 रुपये में मिल रही है।
