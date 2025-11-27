Gold Price Today: मुबारक हो! गिर ही गया सोने का भाव, चांदी भी फिसली; कितना हुआ आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट का दाम?

नई दिल्ली। लगातार दो दिन की बढ़ोतरी के बाद आज सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में सोने का भाव 420 प्रति 10 ग्राम गिर चुका है। वही चांदी में इस समय 395 रुपये प्रति किलो की गिरावट है।

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में 24 कैरेट सोने का भाव क्या चल रहा है। Gold Price Today: कितना है सोने का भाव सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने में 435 रुपये की गिरावट है। अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 127,336 रुपये चल रहा है। सोने ने अब तक 127,114 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,336 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।