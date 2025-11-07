Language
    Gold Price Today: सोने में तेजी बरकरार, चांदी में भी उछाल जारी, आपके शहर में कितनी है आज कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:50 AM (IST)

    आज भी सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) की रफ्तार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कल यानी 6 नवंबर को भी इनमें तेजी थी। हालांकि अभी ये बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं है। सोने का दाम 1,20,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं चांदी की कीमत भी 1,50,000 रुपये प्रति किलो से नीचे है।

    नई दिल्ली। आज 7 नवंबर को सोने (Gold Rates) और चांदी (Silver Rate) में हल्की तेजी है। सुबह 9.37 बजे सोने में 138 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में अभी 681 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है।

    Gold Price: कितनी है सोने की कीमत?

    एमसीएक्स में सुबह 9.43 बजे सोने की कीमत 120,792 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 179 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 120,658 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 120,939 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी का दाम?

    सुबह 9.45 बजे एमसीएक्स में चांदी का भाव 147,950 रुपये प्रति किलो चल रहा था। इसमें 881 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 147,303 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 148,106 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड ब

