Gold Price Today: सोने में तेजी बरकरार, चांदी में भी उछाल जारी, आपके शहर में कितनी है आज कीमत?

नई दिल्ली। आज 7 नवंबर को सोने (Gold Rates) और चांदी (Silver Rate) में हल्की तेजी है। सुबह 9.37 बजे सोने में 138 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में अभी 681 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का दाम कितना चल रहा है।

Gold Price: कितनी है सोने की कीमत? एमसीएक्स में सुबह 9.43 बजे सोने की कीमत 120,792 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 179 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 120,658 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 120,939 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।