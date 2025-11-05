Language
    Gold Price Target: दिसंबर 2025 तक सोने का भाव कितना पहुंच जाएगा? अभी खरीद लें या इंतजार करने में फायदा, एक्सपर्ट से जानें सब

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:31 PM (IST)

    Gold Price Target: फेस्टिव सीजन के बाद से ही सोने में करेक्शन या गिरावट देखी जा रही है। दिवाली के समय सोने और चांदी की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। बढ़ती डिमांड की वजह से सोने की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा था। अब घटती सोने की कीमत को देख हर कोई सोच रहा है इसे अभी खरीद लें या इंतजार करें, आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं?

    नई दिल्ली। देश में सोना-चांदी सिर्फ निवेश के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परंपरागत उद्देश्यों से भी खरीदा जाता है। दिवाली के बाद से ही सोने (Gold Price) में लगातार गिरावट है। इस गिरावट को देखते हुए हर कोई इसे तुरंत खरीदने का प्लान बना रहा है, ताकि उन्हें सस्ते में सोना मिल सके। लेकिन क्या इसे अभी खरीदना सही है या अभी इंतजार करना ठीक रहेगा? आइए समझते हैं।

    हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की। उनसे ये पूछा कि आने वाले समय में सोना कितना सस्ता या महंगा हो सकता है। आइए जानते हैं कि आने वाले समय में सोने की गिरावट को लेकर उन्होंने हमें क्या बताया?

    Gold Price Target: आने वाले समय में कितनी होगी कीमत?

    अजय केडिया का कहना है कि आने वाले समय में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो सकती है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से भी नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब विश्व स्थिरता ऐसा ही बनी रहें। कहीं से भी कोई अस्थिरता वाली खबर न आए। 

    क्योंकि सोने में बढ़ोतरी तभी देखने को मिलती है जब विश्व अस्थिरता बढ़ जाती है। ऐसे समय में लोग सोने की ओर भागने लगते हैं। विश्व के अलग-अलग सेंट्रल बैंक से सोना खरीदा जाता है। 

    Gold Price Today: कितनी है कीमत?

    आज देशभर में गुरु नानक जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। इस वजह से बैंक, स्कूल और यहां तक की शेयर बाजार भी बंद है। आज के दिन कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स भी क्लोज है। एमसीएक्स में आज शाम 5 बजे से ट्रेडिंग शुरू होगी।

    इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत 3981 प्रति आउंस चल रही है। ये भारतीय रुपयों में 124653.4 प्रति 10 ग्राम है। 

    IBJA में कल शाम 24 कैरेट सोने की कीमत 120420 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 

     