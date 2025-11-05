Gold Price Target: दिसंबर 2025 तक सोने का भाव कितना पहुंच जाएगा? अभी खरीद लें या इंतजार करने में फायदा, एक्सपर्ट से जानें सब

नई दिल्ली। देश में सोना-चांदी सिर्फ निवेश के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परंपरागत उद्देश्यों से भी खरीदा जाता है। दिवाली के बाद से ही सोने (Gold Price) में लगातार गिरावट है। इस गिरावट को देखते हुए हर कोई इसे तुरंत खरीदने का प्लान बना रहा है, ताकि उन्हें सस्ते में सोना मिल सके। लेकिन क्या इसे अभी खरीदना सही है या अभी इंतजार करना ठीक रहेगा? आइए समझते हैं।

हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की। उनसे ये पूछा कि आने वाले समय में सोना कितना सस्ता या महंगा हो सकता है। आइए जानते हैं कि आने वाले समय में सोने की गिरावट को लेकर उन्होंने हमें क्या बताया?

Gold Price Target: आने वाले समय में कितनी होगी कीमत? अजय केडिया का कहना है कि आने वाले समय में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो सकती है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से भी नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब विश्व स्थिरता ऐसा ही बनी रहें। कहीं से भी कोई अस्थिरता वाली खबर न आए।