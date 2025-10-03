Gold Price Today: आसमान से मुंह के बल गिरी चांदी, सोना भी पड़ा फीका; इतनी हो गई कीमत

आज कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोना (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) फिका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों में भारी गिरावट देखी जा रही है। जहां 1 किलो चांदी में 2000 रुपये से ज्यादा गिरावट है। वहीं सोने का दाम 500 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरा है।

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की क्या कीमत चल रही है। Gold Price Today: कितनी हुई कीमत? एमसीएक्स (Multi Commodity Exchange) में सुबह 9.32 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 116,987 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसमें अभी 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 116,780 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 117,100 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।