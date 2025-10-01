सोने और चांदी में क्यों निवेश नहीं करना चाहते मशहूर निवेशक जिम रोजर्स, क्या बताई वजह?
दिवाली आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। इस समय सोने और चांदी की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसलिए इनकी कीमत में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। आज भी चांदी की चमक सोने से ज्यादा बढ़ी है। सोने और चांदी में हो रही तेजी को लेकर मशहूर निवेशक जिम रोजर्स ने कहा कि अभी वे इनमें निवेश नहीं करते।
नई दिल्ली। कल देशभर में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही जल्द दो बड़े उत्सव भाई दूज और दिवाली भी आने वाली है। ये समय सोना और चांदी खरीदने के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस समय सोने और चांदी की डिमांड भी बढ़ रही है। इसलिए इनकी कीमत में तेजी देखी जा रही है।
सोने और चांदी में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए मशहूर निवेशक जिम रोजर्स ने कहा कि वे इनमें निवेश करते। लेकिन ऐसा क्यों, आइए इसकी वजह भी समझ लेते हैं।
क्या है निवेश न करने की वजह?
बीते दिनों से चांदी में हो रही बढ़ोतरी को देख सभी हैरान है। इसी को लेकर जिम रोजर्स का कहना है कि वे चांदी में निवेश करना ज्यादा पसंद करेंगे। जिम रोजर्स को निवेश का कई सालों का अनुभव है। उनका कहना ये भी है कि मौजूदा समय में चल रही कीमत पर वे सोना और चांदी दोनों ही खरीदना पसंद नहीं करेंगे।
हां अगर कीमत में गिरावट आती है, तो वे चांदी खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। अब जानते हैं कि उन्होंने चांदी में सोने से ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखाई?
चांदी में क्यों दिखाई दिलचस्पी?
जिम रोजर्स का कहना है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। लेकिन चांदी में अभी बढ़ोतरी होना बाकी है। इसके साथ ही चांदी का अब इंडस्ट्री पर भी उपयोग हो रहा है। इसलिए अगर कीमत में गिरावट आती है, तो वे चांदी खरीदना पसंद करेंगे।
कितनी है आज चांदी की कीमत?
अगर आज सुबह की बात की जाए तो चांदी में सोने से ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा था। फिलहाल दोपहर 2 बजे के आस पास चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 144,533 रुपये चल रही है। इसमें अभी 2388 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 142,466 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 144,844 रुपये पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में 1 किलो चांदी का भाव 142434 रुपये दर्ज किया गया है।
