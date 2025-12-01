Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Price Target 2026: अगले साल 1.60 लाख रुपये होगी कीमत? जेपी मॉर्गन से लेकर गोल्डमैन सैक्स ने क्या दिया टारगेट प्राइस

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    इस साल सोने (Gold Price) में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला। सोने में ऐसी तेजी शायद ही कभी देखने को मिली हो। सोने में आई इस तेजी के कई कारण रहें। अगले साल भी सोने में तेजी  (Gold Price Target 2026) का अनुमान है। जेपी मॉर्गन से लेकर गोल्डमैन सैक्स ने अगले साल के लिए सोने को लेकर टारगेट प्राइस दिया, जो काफी चौकाने वाला है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। इस साल सोने (Gold Price) में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला। मसलन पिछले साल यानी 2024 में दिसंबर तक सोने की कीमत 70 हजार रुपये से 80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस साल दिसंबर में 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,000 रुपये के आसपास चल रहा है। इस बीच जेपी मॉर्गन से लेकर गोल्डमैन सैक्स ने सोने को लेकर अलग-अलग टारगेट प्राइस (Gold Price Target 2026) दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन्होंने सोने को लेकर जो टारगेट प्राइस दिया है, उसे देखकर आप चौक जाएंगे। आइए जानते हैं कि अगले साल सोने का भाव कितना जा सकता है?

    Gold Price Target 2026: 1.60 लाख रुपये पहुंचेगी कीमत?

    गोल्डमैन सैक्स के सर्वे में पाया गया है कि अगले साल तक सोने में 36 फीसदी की बढ़ोतरी आ सकती है। अगले साल तक सोने का भाव 5000 डॉलर पहुंच सकता है। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये 158,213 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है। 

    वही जेपी मॉर्गन ने भी सोने को लेकर टारगेट प्राइस दिया है। अमेरिका की दिग्गज बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि साल 2026 के अंत तक सोने की कीमत 5000 डॉलर हो जाएगी। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो साल 2026 के अंत तक 10 ग्राम सोने का भाव 156,426 रुपये तक पहुंच सकता है। जेपी मॉर्गन द्वारा सोने को लेकर ये टारगेट प्राइस हाल फिलहाल में दिया गया है।  ये ध्यान रखें कि इसमें हमने 3 फीसदी जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं किया है। 

    यह भी पढ़ें:-Gold Price Today: चांदी बनी रॉकेट, सोने में भी तेजी; लखनऊ से लेकर पटना तक कितनी हुई 24,22 और 18 कैरेट की कीमत?

    Gold Price: 24,22 और 18 कैरेट सोने की कीमत कितनी है?

    शहर 24 कैरेट का दाम 22 कैरेट की कीमत 18 कैरेट का भाव
    पटना ₹130,130 ₹119,285 ₹97,597.5
    जयपुर ₹130,140 ₹119,295 ₹97,605
    कानपुर ₹130,190 ₹119,340 ₹97,642.5
    लखनऊ ₹130,190 ₹119,340 ₹97,642.5
    भोपाल ₹130,290 ₹119,432.5 ₹97,717.5
    इंदौर ₹130,290 ₹19,432.5 ₹97,717.5
    चंडीगढ़ ₹130,160 ₹119,313 ₹97,620
    रायपुर ₹129,900 ₹119,075 ₹97,425


    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    दोपहर 12.55 बजे एमसीएक्स में सोने की कीमत 127,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसमें 977 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 127,274 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 128,174 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आज IBJA में 10 ग्राम सोने की कीमत 128,602 रुपये दर्ज की गई है। इससे पहले 28 नवंबर को सोने का भाव 126,666 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था।










    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US