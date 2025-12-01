Gold Price Target 2026: अगले साल 1.60 लाख रुपये होगी कीमत? जेपी मॉर्गन से लेकर गोल्डमैन सैक्स ने क्या दिया टारगेट प्राइस

नई दिल्ली। इस साल सोने (Gold Price) में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला। मसलन पिछले साल यानी 2024 में दिसंबर तक सोने की कीमत 70 हजार रुपये से 80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस साल दिसंबर में 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,000 रुपये के आसपास चल रहा है। इस बीच जेपी मॉर्गन से लेकर गोल्डमैन सैक्स ने सोने को लेकर अलग-अलग टारगेट प्राइस (Gold Price Target 2026) दिया है।

इन्होंने सोने को लेकर जो टारगेट प्राइस दिया है, उसे देखकर आप चौक जाएंगे। आइए जानते हैं कि अगले साल सोने का भाव कितना जा सकता है? Gold Price Target 2026: 1.60 लाख रुपये पहुंचेगी कीमत? गोल्डमैन सैक्स के सर्वे में पाया गया है कि अगले साल तक सोने में 36 फीसदी की बढ़ोतरी आ सकती है। अगले साल तक सोने का भाव 5000 डॉलर पहुंच सकता है। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये 158,213 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है।

वही जेपी मॉर्गन ने भी सोने को लेकर टारगेट प्राइस दिया है। अमेरिका की दिग्गज बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि साल 2026 के अंत तक सोने की कीमत 5000 डॉलर हो जाएगी। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो साल 2026 के अंत तक 10 ग्राम सोने का भाव 156,426 रुपये तक पहुंच सकता है। जेपी मॉर्गन द्वारा सोने को लेकर ये टारगेट प्राइस हाल फिलहाल में दिया गया है। ये ध्यान रखें कि इसमें हमने 3 फीसदी जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं किया है।