    Gold Price Today: चांदी में तबाड़तोड़ उछाल, सोने में तेजी जारी; लखनऊ से लेकर पटना तक कितनी हुई कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:14 AM (IST)

    नई दिल्ली। 26 दिसंबर, शुक्रवार को चांदी में जोरदार उछाल देखा गया है। एक दिन में चांदी में इतना उछाल पहले शायद ही कभी देखा गया हो। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में 8000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा तेजी है। वहीं सोने में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। 

    सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में चांदी और सोने की कीमत कितनी चल रही है?

    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    सुबह 11 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 139,225 रुपये चल रही है। इसमें 1128 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 138,574 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,39,285 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितना है चांदी का दाम?

    सुबह 11 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी की कीमत 2,32,089 चल रही है। इसमें 8609 रुपये प्रति किलो की तेजी है। चांदी ने अब तक 2,24,374 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,32,741 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    Gold Silver Price: आपके शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹139,200 ₹231,700
    जयपुर ₹139,180 ₹231,260
    कानपुर ₹139,240 ₹231,360
    लखनऊ ₹139,240 ₹231,360
    भोपाल ₹139,350 ₹231,540
    इंदौर ₹139,350 ₹231,540
    चंडीगढ़ ₹139,200 ₹231,300
    रायपुर ₹139,170 ₹231,380

    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार रायपुर में सोने की कीमत आज सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 139,170 रुपये चल रही है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने का दाम 139,350 रुपये चल रहा है। 

    इसके साथ ही चंडीगढ़ में आज चांदी सबसे सस्ती मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 231,300 रुपये है। वहीं भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 231,540 रुपये है। यहां चांदी सबसे महंगी मिल रही है।

