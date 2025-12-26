Gold Price Today: चांदी में तबाड़तोड़ उछाल, सोने में तेजी जारी; लखनऊ से लेकर पटना तक कितनी हुई कीमत?

नई दिल्ली। 26 दिसंबर, शुक्रवार को चांदी में जोरदार उछाल देखा गया है। एक दिन में चांदी में इतना उछाल पहले शायद ही कभी देखा गया हो। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में 8000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा तेजी है। वहीं सोने में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है।

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में चांदी और सोने की कीमत कितनी चल रही है? Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 11 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 139,225 रुपये चल रही है। इसमें 1128 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 138,574 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,39,285 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।