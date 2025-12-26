इतिहास में पहली बार ₹1.40 लाख के पार पहुंचा सोना, तोड़े सभी रिकॉर्ड; नए साल से पहले कितनी बढ़ेगी कीमत?

Gold Price Record Jump: नए साल से सिर्फ 5 दिन पहले सोने ने ऐसा तहलका मचाया कि बाजार सन्न रह गया। वायदा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड ने इतिहास रचते हुए पहली बार 1.40 लाख रुपए (gold crosses 1.40 lakh price) प्रति 10 ग्राम का सबसे ऊंचे स्तर को छू लिया। MCX पर रात करीब 9:08 बजे सोने की कीमत में अचानक तेज उछाल आया और यह 2153 रुपए यानी 1.56% की बढ़त के साथ 1,40,250 रुपए (gold rate today) के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

ट्रेडिंग के दौरान सोने का लो लेवल 1,38,574 रुपए रहा। साल खत्म होने से ठीक पहले आए इस उछाल ने निवेशकों को चौंका दिया है और बाजार में यह सवाल तेज हो गया है कि क्या नए साल में सोना और महंगा होगा या यहीं थमेगा। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है?

20 साल में गोल्ड को 10 हजार रुपए बढ़ने में कितने दिल लगे? रुपए/10 ग्राम तारीख कितने दिन लगे 10,000 5 मई 2006 ---- 20,000 14 अक्टूबर 2010 1623 दिन 30,000 1 जून 2012 596 दिन 40,000 3 जनवरी 2020 2772 दिन 50,000 22 जुलाई 2020 201 दिन 60,000 20 मार्च 2023 971 दिन 70,000 5 अप्रैल 2024 382 दिन 80,000 24 जनवरी 2025 294 दिन 90,000 31 मार्च 2025 66 दिन 1,00,000 13 जून 2025 74 दिन 1,10,000 15 सितंबर 2025 94 दिन 1,20,000 6 अक्टूबर 2025 21 दिन 1,30,000 16 अक्टूबर 2025 10 दिन 1,40,000 26 दिसंबर 2025 72 दिन SOURCE- MCX गोल्ड की कीमतों में तूफानी तेजी के पीछे हैं दो बड़ी वजह (gold price hike reason) वजह नंबर 1: दुनिया में डर और जंग का माहौल सोने की कीमतों में उछाल की सबसे बड़ी वजह है- ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वेनेजुएला से कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट की खबरों ने एनर्जी सप्लाई पर खतरे की आशंका बढ़ा दी है। अफ्रीका में ISIS के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की खबरों से भी बाजार में डर का माहौल है।

ऐसे हालात में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर जाते हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 4,500 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। यानी साफ है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो सोना सबसे भरोसेमंद सहारा बन जाता है और मांग बढ़ते ही कीमतें रिकॉर्ड बनाने लगती हैं।

अगर आपको शादी या किसी जरूरी जरूरत के लिए सोना खरीदना है, तो फिलहाल दाम ऊंचे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहता है, तो सोना सस्ता होने की उम्मीद कम है। इस साल सोने ने 70% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, जो साफ संकेत है कि अब सोना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो की जरूरत बन चुका है।

Gold Price Target 2026: अजय केडिया ने कितना दिया टारगेट प्राइस? केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया बताते हैं कि, "साल 2025 में सोने ने हाल के वर्षों की सबसे मजबूत तेजी देखी। इसकी बड़ी वजहें रहीं- भू-राजनीतिक तनाव, गोल्ड ETF में लगातार निवेश, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीद। ये सभी कारक 2026 में भी असरदार बने रहने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय में सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलता रहेगा।

हालांकि, अब तक कीमतों में अच्छी बढ़त हो चुकी है, इसलिए निवेशकों को बीच-बीच में दाम या समय के हिसाब से करेक्शन की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वैश्विक तनाव कम होते हैं या जोखिम लेने का माहौल सुधरता है, तो सोने में अस्थायी गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद, सोने में आगे भी करीब 10-12% की बढ़त की संभावना बनी हुई है और कीमतें धीरे-धीरे 1,50,000 रुपए के स्तर की ओर बढ़ सकती हैं।"

Gold Price Target 2026: 1.60 लाख रुपए पहुंचेगी कीमत? गोल्डमैन सैक्स के सर्वे में पाया गया है कि अगले साल तक सोने में 36 फीसदी की बढ़ोतरी आ सकती है। अगले साल तक सोने का भाव 5000 डॉलर पहुंच सकता है। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये 158,213 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच (Gold Price Hike) सकता है।