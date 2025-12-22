Gold Prices: रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा सोना, फिर से लगाया नया हाई, समझिए गोल्ड में क्यों आई ये तेजी

नई दिल्ली। सोने की कीमतों (Gold Prices) में उतार-चढ़ाव के बीच ग्‍लोबल मार्केट में गोल्‍ड ने नया रिकॉर्ड बनाया दिया है। सोमवार को स्पॉट गोल्ड $4,383.73 प्रति औंस के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। दरअसल, गोल्ड में यह तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करने और आगे भी रेट कट की उम्मीदों के चलते आई है, क्योंकि इससे डॉलर के कमजोर होने से सोने जैसे सुरक्षित एसेट क्लास में निवेश बढ़ा है। वहीं, एमसीएक्स पर गोल्ड ने 135799 रुपये का नया हाई लगा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2025 में 67% रिटर्न सोना ने इस साल 2025 में अब तक 67% का रिटर्न डिलीवर कर दिया है। इस वर्ष गोल्ड में तेजी के बड़े कारण जियोपॉलिटिकल और ट्रेड टेंशन, सेंट्रल बैंकों की मज़बूत खरीदारी और अगले साल कम ब्याज दरों की उम्मीदें हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने से भी सोने की कीमतें बढ़ी हैं।