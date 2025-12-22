Gold Prices: रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा सोना, फिर से लगाया नया हाई, समझिए गोल्ड में क्यों आई ये तेजी
Gold Prices Today: ग्लोबल मार्केट में गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया दिया है, क्योंकि सोमवार को स्पॉट गोल्ड $4,383.73 प्रति औंस के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर ...और पढ़ें
नई दिल्ली। सोने की कीमतों (Gold Prices) में उतार-चढ़ाव के बीच ग्लोबल मार्केट में गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया दिया है। सोमवार को स्पॉट गोल्ड $4,383.73 प्रति औंस के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। दरअसल, गोल्ड में यह तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करने और आगे भी रेट कट की उम्मीदों के चलते आई है, क्योंकि इससे डॉलर के कमजोर होने से सोने जैसे सुरक्षित एसेट क्लास में निवेश बढ़ा है। वहीं, एमसीएक्स पर गोल्ड ने 135799 रुपये का नया हाई लगा दिया है।
2025 में 67% रिटर्न
सोना ने इस साल 2025 में अब तक 67% का रिटर्न डिलीवर कर दिया है। इस वर्ष गोल्ड में तेजी के बड़े कारण जियोपॉलिटिकल और ट्रेड टेंशन, सेंट्रल बैंकों की मज़बूत खरीदारी और अगले साल कम ब्याज दरों की उम्मीदें हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने से भी सोने की कीमतें बढ़ी हैं।
उधर, गोल्ड में अचानक आई इस तेजी का कारण यह है कि निवेशक अभी 2026 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दो और रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे गोल्ड में खरीदारी बढ़ रही है।
सर्राफा बाजार में सोने का भाव
इंटरनेशनल मार्केट में सोने में आई तेजी का असर, भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। भारत में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव, 1,3,170 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,22,990 रुपये/10 ग्राम है।
बता दें कि कम ब्याज दरें सोने और चांदी की कीमतों के लिए पॉजिटिव मानी जाती हैं। क्योंकि ये दोनों मेटल नॉन-यील्डिंग एसेट हैं और जब बॉन्ड और कैश पर रिटर्न कम होता है तो इनमें निवेश बढ़ने लगता है। वहीं, डॉलर के कमज़ोर होने से भी सोने की तेज़ी को बढ़ावा मिलता है। पिछले कुछ हफ़्तों में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है, जिससे गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को सपोर्ट मिला है।
