Gold on Diwali: सोना कितना सोना है, कैसे करें पता; सरकार ने Video जारी कर खुद बताया
Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए शुद्धता जांचना ज़रूरी है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक वीडियो जारी कर सोना खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की जानकारी दी है। 1 अप्रैल, 2023 से सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर विशिष्ट चिह्न अनिवार्य कर दिए हैं, जिनमें बीआईएस लोगो और एचयूआईडी नंबर शामिल हैं। बीआईएस केयर ऐप से हॉलमार्क की प्रामाणिकता सत्यापित की जा सकती है।
नई दिल्ली। Gold On Diwali: दिवाली के मौके पर लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं। दिवाली से दो दिन पहले पढ़ने वाले धनतेरस के त्योहार पर लोग ज्वेलरी से लेकर तरह-तरह की चीजें खरीदते हैं। अगर आप भी इस बार धनतेरस पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सोना या गहने खरीदते समय क्या देखें जिससे यह साबित हो कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वो असली है और प्रमाणित है। इसे लेकर सरकारी संस्था Bureau of Indian Standards ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर किया हुआ है।
भारतीय मानक ब्यूरो ने वीडियो जारी कर दी जानकारी
भारतीय मानक ब्यूरो ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक ज्वेलर बता रहे हैं कि सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो ज्वेलर रामगिरी हरिबाबू समझाते नजर आ रहे हैं कि जब भी ज्वेलरी खरीदें तो कौन सा साइन देखें। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2023 से, भारत सरकार सभी स्वर्ण आभूषणों पर तीन विशिष्ट चिह्न लगाना अनिवार्य कर देगी, जो मिलकर इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता की गारंटी देते हैं। सोने के ज्वेलरी में बीआईएस लोगो लगा होना जरूरी है। यह एक त्रिकोणीय चिह्न जो यह दर्शाता है कि वस्तु की शुद्धता को किसी लाइसेंस प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा सत्यापित किया गया है। अघर यह साइन या कहें मार्क ज्वेलरी में नहीं है तो इसे खरीदने से बचे।
HUID देखकर ही ज्वेलरी लें
6-अंकीय हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (HUID) संख्या: प्रत्येक आभूषण को दिया जाने वाला एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक कोड है। इससे आभूषण को जौहरी और परख केंद्र तक पहुंचाया जा सकता है।
यह चिह्न सोने के कैरेट और उसके अनुरूप शुद्धता (प्रति हजार भागों में) को दर्शाता है। उदाहरण के लिए:
22 कैरेट सोने के लिए 22K916 (91.6% शुद्धता)
18 कैरेट सोने के लिए 18K750 (75% शुद्धता)
14 कैरेट सोने के लिए 14K585 (58.5% शुद्धता)
आप आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन, बीआईएस केयर का उपयोग करके हॉलमार्क की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकते हैं। यह ऐप आपको वस्तु और उसकी हॉलमार्किंग स्थिति के बारे में विवरण देखने के लिए 6 अंकों का HUID नंबर दर्ज करने की सुविधा देता है।
