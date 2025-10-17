Gold on Diwali: सोना कितना सोना है, कैसे करें पता; सरकार ने Video जारी कर खुद बताया

नई दिल्ली। Gold On Diwali: दिवाली के मौके पर लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं। दिवाली से दो दिन पहले पढ़ने वाले धनतेरस के त्योहार पर लोग ज्वेलरी से लेकर तरह-तरह की चीजें खरीदते हैं। अगर आप भी इस बार धनतेरस पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सोना या गहने खरीदते समय क्या देखें जिससे यह साबित हो कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वो असली है और प्रमाणित है। इसे लेकर सरकारी संस्था Bureau of Indian Standards ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर किया हुआ है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने वीडियो जारी कर दी जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक ज्वेलर बता रहे हैं कि सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो ज्वेलर रामगिरी हरिबाबू समझाते नजर आ रहे हैं कि जब भी ज्वेलरी खरीदें तो कौन सा साइन देखें। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2023 से, भारत सरकार सभी स्वर्ण आभूषणों पर तीन विशिष्ट चिह्न लगाना अनिवार्य कर देगी, जो मिलकर इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता की गारंटी देते हैं। सोने के ज्वेलरी में बीआईएस लोगो लगा होना जरूरी है। यह एक त्रिकोणीय चिह्न जो यह दर्शाता है कि वस्तु की शुद्धता को किसी लाइसेंस प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा सत्यापित किया गया है। अघर यह साइन या कहें मार्क ज्वेलरी में नहीं है तो इसे खरीदने से बचे।