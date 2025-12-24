Language
    लैब में बनेगा सोना! अमेरिकी स्टार्टअप का बड़ा दावा; मरकरी को इस प्रॉसेस से बदल सकते हैं गोल्ड में

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    अमेरिकी स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन ने दावा किया है कि वे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए लैब में सोना बना सकते हैं। उनका कहना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर म ...और पढ़ें

    लैब में बनेगा सोना! अमेरिकी स्टार्टअप का बड़ा दावा; मरकरी को इस प्रॉसेस से बदल सकते हैं गोल्ड में

    नई दिल्ली। सोना और चांदी की कीमतें रोज नए-नए रिकॉर्ड बना रही हैं। रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सभी का ध्यान खींचा। अभी तक जिस सोने को माइनिंग के जरिए निकाला जा रहा है और फिर उसे बेचा जा रहा है। अब खबर है कि उसे लैब के अंदर भी बनाया जा सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि अमेरिका के स्टार्टअप ने दावा किया।

    अमेरिकी  फ्यूजन एनर्जी स्टार्टअप Marathon Fusion ने दावा करते हुए कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए लैब के अंदर सोना बनाया जा सकता है। स्टार्टअप ने दावा किया है उसे अपने एक्सपेरिमेंट में अच्छे परिणाम मिले हैं और वह इस दिशा में अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है।

    सैन फ्रांसिस्को स्थित मैराथन फ्यूजन नाम के एक स्टार्टअप ने दावा किया है कि इस कीमती तत्व को न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सोने में बदला जा सकता है।

    स्टार्टअप ने बताया कैसे लैब में बनेगा सोना?

    स्टार्टअप ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में न्यूट्रॉन के कणों की रेडियोएक्टिविटी का इस्तेमाल करके, मरकरी को मरकरी-197 में बदला जा सकता है। फिर यह एलिमेंट गोल्ड के एक स्टेबल रूप में बदल जाता है, जिसे गोल्ड-197 के नाम से जाना जाता है। यानी आने वाले समय में सोना भी प्राकृतिक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से चारदीवारी के अंदर बनाया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- गोल्ड ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहली बार ₹1.42 लाख के पार; क्यों चढ़ीं कीमतें, अभी कितने और बढ़ेंगे दाम?

    Marathon Fusion ने बताया, "198Hg को सोने में बदलने वाली फ्यूजन-ड्रिवन ट्रांसम्यूटेशन, फ्यूजन एनर्जी को एक स्टैंड-अलोन पावर टेक्नोलॉजी से एक मल्टी-प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म में बदल देती है, जिससे इसका आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत बढ़ जाता है।"

    बिल गेट्स की कंपनी कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम के पूर्व CTO और अब मैराथन फ्यूजन के एडवाइजर डैन ब्रूनर का मानना है कि उनके मरकरी-टू-गोल्ड फ्यूजन प्रोसेस के वैज्ञानिक सिद्धांत सही हैं, लेकिन वे इंजीनियरिंग चुनौतियों पर जोर देते हैं। सोना उस सही जगह पर है। पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिए से, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि असली चुनौती इसे एक प्रैक्टिकल सिस्टम में इंजीनियरिंग करने में आती है।"

    रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमत?

    सोने और चांदी की कीमतें रोज नए-नए रिकॉर्ड बना रही हैं। बुधवार को सोने की कीमतों ने इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड 4,500 डॉलर (करीब 4,03,847 रुपए) प्रति औंस (28.34 ग्राम) को पार गया। भारतीय रुपये में यह कीमत 1,42,500 रुपए (Gold Price Hike) हो गई। गोल्ड के अलावा चांदी ने भी रिकॉर्ड हाई को टच किया। MCX पर चांदी ने 224300 रुपये प्रति किलो के आंकड़े को टच किया।

