लैब में बनेगा सोना! अमेरिकी स्टार्टअप का बड़ा दावा; मरकरी को इस प्रॉसेस से बदल सकते हैं गोल्ड में

नई दिल्ली। सोना और चांदी की कीमतें रोज नए-नए रिकॉर्ड बना रही हैं। रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सभी का ध्यान खींचा। अभी तक जिस सोने को माइनिंग के जरिए निकाला जा रहा है और फिर उसे बेचा जा रहा है। अब खबर है कि उसे लैब के अंदर भी बनाया जा सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि अमेरिका के स्टार्टअप ने दावा किया।

अमेरिकी फ्यूजन एनर्जी स्टार्टअप Marathon Fusion ने दावा करते हुए कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए लैब के अंदर सोना बनाया जा सकता है। स्टार्टअप ने दावा किया है उसे अपने एक्सपेरिमेंट में अच्छे परिणाम मिले हैं और वह इस दिशा में अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है।

सैन फ्रांसिस्को स्थित मैराथन फ्यूजन नाम के एक स्टार्टअप ने दावा किया है कि इस कीमती तत्व को न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सोने में बदला जा सकता है। स्टार्टअप ने बताया कैसे लैब में बनेगा सोना? स्टार्टअप ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में न्यूट्रॉन के कणों की रेडियोएक्टिविटी का इस्तेमाल करके, मरकरी को मरकरी-197 में बदला जा सकता है। फिर यह एलिमेंट गोल्ड के एक स्टेबल रूप में बदल जाता है, जिसे गोल्ड-197 के नाम से जाना जाता है। यानी आने वाले समय में सोना भी प्राकृतिक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से चारदीवारी के अंदर बनाया जा सकता है।