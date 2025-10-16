जागो निवेशक जागो! Making Charges के अलावा आपके नाक के नीचे से लिए जाते हैं कई और तरह चार्ज, जानकर रह जाओगे दंग

धनतेरस आने में बस दो दिनों का वक्त है। धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग जमकर सोना और चांदी में निवेश करते हैं। इस दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सोना या चांदी खरीदने से निवेशकों को धन की प्राप्ति होती है।

अगर आप भी इस धनतेरस या दिवाली में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। अक्सर हम जब भी ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो केवल मेकिंग चार्ज पर ही ध्यान देते हैं।

ज्वैलर अक्सर वेस्टिंग चार्ज के नाम पर 5 से 7 फीसदी फीस आपसे वसूलते हैं। ये चार्ज आपकी ज्वेलरी के वजन के हिसाब से लगाया जाता है। वहीं ये ज्यादा से ज्यादा 10 फीसदी तक हो सकता है। हॉलमार्किंग चार्ज- कई ज्वैलर हॉलमार्किंग चार्ज तक लेते हैं। पॉलिशिंग और फिनिशिंग चार्ज- ज्वेलरी बनाने के बाद उसमें एक फिनिशिंग दी जाती है। इसके साथ ही उसे पॉलिश भी किया जाता है। इसी को लेकर ज्वैलर आपसे चार्ज लेता है। सेटिंग चार्ज- अगर ज्वेलरी में किसी तरह की अन्य मोतियों का काम हो, तो उसे फिक्स करने के लिए भी आपसे चार्ज वसूला जाता है। ओवरचार्ज से कैसे बचें? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो सभी तरह के चार्ज के बारे में पहले से ही पूछ लें।