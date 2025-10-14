Dhanteras 2025 के बाद कितना पहुंच जाएगा सोने का भाव, क्या अभी आपको निवेश करना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें

नई दिल्ली। दिवाली से दो दिन पहले देशभर में धनतेरस उत्सव मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन धातु जैसे सोना, चांदी या स्टील की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। दिवाली और धनतेरस उत्सव आने के कुछ दिन पहले सोने और चांदी की डिमांड सबसे अधिक रहती है।

मांग बढ़ने से इनकी कीमत भी अपनी चरम सीमा पर होती है। आज सुबह सोने और चांदी में ताबड़तोड़ तेजी देखी गई थी। ऐसे में लोगों धनतेरस के बाद का इंतजार है। क्योंकि फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आएगी। लेकिन ये गिरावट कितनी हो सकती है?

इसके साथ ही क्या इस समय हमें सोने में निवेश करना चाहिए? ऐसे ही हमने सोने और चांदी से जुड़े कई सवाल कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से पूछे। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के बाद सोना कितना गिर सकता है?

कितनी आएगी गिरावट? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि ये उम्मीद की जा रही है कि धनतेरस के बाद सोने का भाव 10 से 12 फीसदी तक गिर सकता है। हालांकि इसे लेकर कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। तकनीकी चार्ट को देखें तो ये साफ पता चलता है कि सोने को उम्मीद से अधिक मात्रा में खरीदा गया है। जो गिरावट का संकेत देता है। हालांकि लोग इसे ज्यादा रिटर्न की चाहत में खरीदे जा रहे हैं।