Gold Jewellry vs Gold Coin: क्या खरीदना है ज्यादा सही, किसमें फायदा, कौन देता है ज्यादा रिटर्न? देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली| त्योहारी सीजन आते ही घर-घर में एक ही चर्चा होती है कि इस बार सोने की ज्वैलरी खरीदें या फिर सोने के सिक्के? क्योंकि, दोनों ही चीजें काम की हैं। ज्वैलरी (Gold Jewellry) पहनने के काम आती है तो सिक्के (Gold Coin) निवेश के लिए सही माने जाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर किसमें ज्यादा फायदा है और कहां पैसा बचेगा और निवेश के लिए क्या सबसे सही है? तो चलिए समझते हैं।

10 ग्राम ज्वैलरी में कितना होता खर्च? ज्वैलरी लेते समय सिर्फ सोने का भाव ही नहीं देना पड़ता। साथ में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ जाता है। मान लीजिए सोने का भाव है 11 हजार रुपए प्रति ग्राम

आपने 10 ग्राम की चेन खरीदी

सोने की कीमत- 1,10,000 रुपए

उस पर 15% मेकिंग चार्ज- 16,500 रुपए

और जीएसटी 3%- 3,795 रुपए

कुल कीमत- 1,30,295 रुपए यानी 10 ग्राम ज्वैलरी खरीदते समय आपको सोने से करीब 20,295 रुपए ज्यादा देने पड़े।

Jewellry vs Coin: कहां बचेगा आपका पैसा? अगर आपका मकसद सिर्फ निवेश है तो सोने के सिक्के ही खरीदें। इसमें मेकिंग चार्ज नहीं कटता, पैसा सीधा सोने में लगता है। वहीं ज्वैलरी पहनने के लिए इस्तेमाल होती है तो इसमें पैसा बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि निवेश के लिए सिक्के ही खरीदें और अगर आपको सोने का इस्तेमाल पहनने के लिए करना है तो ज्वैलरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है।