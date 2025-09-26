Gold Jewellry vs Gold Coin: क्या खरीदना है ज्यादा सही, किसमें फायदा, कौन देता है ज्यादा रिटर्न? देखें कैलकुलेशन
नई दिल्ली| त्योहारी सीजन आते ही घर-घर में एक ही चर्चा होती है कि इस बार सोने की ज्वैलरी खरीदें या फिर सोने के सिक्के? क्योंकि, दोनों ही चीजें काम की हैं। ज्वैलरी (Gold Jewellry) पहनने के काम आती है तो सिक्के (Gold Coin) निवेश के लिए सही माने जाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर किसमें ज्यादा फायदा है और कहां पैसा बचेगा और निवेश के लिए क्या सबसे सही है? तो चलिए समझते हैं।
10 ग्राम ज्वैलरी में कितना होता खर्च?
ज्वैलरी लेते समय सिर्फ सोने का भाव ही नहीं देना पड़ता। साथ में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ जाता है।
- मान लीजिए सोने का भाव है 11 हजार रुपए प्रति ग्राम
- आपने 10 ग्राम की चेन खरीदी
- सोने की कीमत- 1,10,000 रुपए
- उस पर 15% मेकिंग चार्ज- 16,500 रुपए
- और जीएसटी 3%- 3,795 रुपए
- कुल कीमत- 1,30,295 रुपए
यानी 10 ग्राम ज्वैलरी खरीदते समय आपको सोने से करीब 20,295 रुपए ज्यादा देने पड़े।
10 ग्राम सिक्के में कहां होती है बचत?
गोल्ड कॉइन आमतौर पर निवेश के लिए खरीदे जाते हैं। इनमें मेकिंग चार्ज बहुत कम या न के बराबर होता है।
- वही 10 ग्राम का कॉइन लेंगे तो सोने की कीमत होगी- 1,10,000 रुपए
- जीएसटी (3%) - 3,795 रुपए
- कुल कीमत- 1,13,795 रुपए
- यानी ज्वैलरी की तुलना में गोल्ड कॉइन में 16,500 रुपए कम खर्च करने होंगे।
Jewellry vs Coin: निवेश के लिए क्या है सही?
ज्वैलरी का फायदा है कि इसे पहन सकते हैं, लेकिन बेचने पर मेकिंग चार्ज वापस नहीं मिलता। कॉइन बेचते समय मेकिंग चार्ज का झंझट नहीं है। असली सोने का भाव ही मिलेगा। लंबे समय के निवेश के लिए कॉइन ज्यादा सही है। लेकिन अगर आप सोना पहनने के शौकीन हैं तो ज्वैलरी बेहतर है।
Jewellry vs Coin: कहां बचेगा आपका पैसा?
अगर आपका मकसद सिर्फ निवेश है तो सोने के सिक्के ही खरीदें। इसमें मेकिंग चार्ज नहीं कटता, पैसा सीधा सोने में लगता है। वहीं ज्वैलरी पहनने के लिए इस्तेमाल होती है तो इसमें पैसा बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि निवेश के लिए सिक्के ही खरीदें और अगर आपको सोने का इस्तेमाल पहनने के लिए करना है तो ज्वैलरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है।
Gold Silver Rate Today: आज क्या है भाव?
इंडिया बुलियन ज्वैलरी एसोसिएशन (IBJA) पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 24 कैरेट सोने का भाव 1,13,299 रुपए प्रति 10 ग्राम था। पिछले दिन के मुकाबले इसमें सिर्फ 67 रुपए की मामूली बढ़त हुई। जबकि चांदी 1,37,467 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। इसमें 2,911 का बड़ा उछाल देखने के मिला। पिछले यह कीमत 1,34,566 रुपए प्रति किलोग्राम थी।
