    Gold Jewellery में बदला ट्रेंड: पेपर कास्टिंग ज्वैलरी पर शिफ्ट हो रहे लोग, यह नॉर्मल गोल्ड से कितनी अलग?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:10 PM (IST)

    Gold Price Hike : सोने की बढ़ती कीमतों के कारण पेपर कास्टिंग ज्वैलरी का चलन बढ़ रहा है। यह ज्वैलरी कम बजट में शाही लुक देती है और वजन में हल्की होती है। नॉर्मल गोल्ड ज्वैलरी के मुकाबले यह सस्ती और आकर्षक विकल्प है, खासकर शादी और त्योहारों के लिए। हालांकि, इसकी रीसेल वैल्यू कम होती है, लेकिन फैशन और बजट के बीच संतुलन बनाने के कारण यह तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

    सोने की बढ़ती कीमतों के कारण पेपर कास्टिंग ज्वैलरी का चलन बढ़ रहा है।

    नई दिल्ली| सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। ऐसे में लोग अब कम बजट में रॉयल लुक पाने के नए तरीके खोज रहे हैं। इन्हीं में से एक है- पेपर कास्टिंग ज्वैलरी (paper casting jewellery)। ये ज्वैलरी दिखने में बिल्कुल असली गोल्ड जैसी लगती है, लेकिन वजन में बहुत हल्की होती है। यही वजह है कि इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर शादी-ब्याह और फेस्टिव सीजन में। सवाल यह पेपर कास्टिंग होती क्या है, यह नॉर्मल गोल्ड ज्वैलरी से कितनी अलग होती है?

    क्या होती है पेपर कास्टिंग ज्वैलरी?

    What is paper casting jewellery: पेपर कास्टिंग ज्वैलरी पूरी तरह सोने से नहीं बनती। इसमें अंदर की परत खोखली होती है और सिर्फ ऊपर से पतली सोने की परत (गोल्ड शीट) चढ़ाई जाती है। इससे ज्वैलरी का वजन काफी कम हो जाता है, लेकिन देखने में ये बिल्कुल असली गोल्ड जैसी चमकती है।

    आखिर दोनों ज्वैलरी में क्या है अंतर?

    पहलू नॉर्मल गोल्ड ज्वैलरी पेपर कास्टिंग ज्वैलरी
    बनावट पूरी तरह सोने से बनी अंदर से खोखली, ऊपर सोने की परत
    वजन भारी, असली सोना भरा हल्की, कम सोना
    कीमत महंगी सस्ती
    रीसेल वैल्यू पूरी कीमत मिलती है* कम रीसेल वैल्यू
    मजबूती टिकाऊ, मजबूत नाजुक, टूटने का खतरा

    पेपर कास्टिंग का चलन क्यों बढ़ा?

    सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, जिससे भारी ज्वैलरी खरीदना महंगा हो गया है। पेपर कास्टिंग ज्वैलरी हल्की, सस्ती और दिखने में भारी लगती है, इसलिए शादी या फंक्शन के लिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसमें डिजाइन की वैराइटी और क्रिएटिविटी भी ज्यादा होती है। इसे लंबे समय तक पहनने की जरूरत नहीं होती, इसलिए टेम्परेरी यूज के लिए लोग इसे बेहतर विकल्प मानते हैं।

    दिखने में खूबसूरत, लेकिन रीसेल वैल्यू कम

    हालांकि ये ज्वैलरी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसमें रीसेल वैल्यू कम होती है और टिकाऊपन भी सीमित है। अगर आप बजट में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो यह बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं।
    महंगे सोने के दौर में पेपर कास्टिंग ज्वैलरी फैशन और बजट दोनों का संतुलन बनाकर तेजी से ट्रेंड में छा रही है।

    MCX और IBJA पर आज क्या है सोने का रेट?

    Gold Price Hike: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने में एक बार फिर तेजी देखी गई। गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड में 1579 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज हुई और 1,28,789 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बुधवार को यह कीमत 1,27,210 रुपए थी।

    जबकि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA पर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,27,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गईं। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 679 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    वहीं दिल्ली सराफा बाजार में सोना बुधवार के मुकाबले 200 रुपए सस्ता हुआ और 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं।