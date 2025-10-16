Gold Jewellery में बदला ट्रेंड: पेपर कास्टिंग ज्वैलरी पर शिफ्ट हो रहे लोग, यह नॉर्मल गोल्ड से कितनी अलग?

नई दिल्ली| सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। ऐसे में लोग अब कम बजट में रॉयल लुक पाने के नए तरीके खोज रहे हैं। इन्हीं में से एक है- पेपर कास्टिंग ज्वैलरी (paper casting jewellery)। ये ज्वैलरी दिखने में बिल्कुल असली गोल्ड जैसी लगती है, लेकिन वजन में बहुत हल्की होती है। यही वजह है कि इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर शादी-ब्याह और फेस्टिव सीजन में। सवाल यह पेपर कास्टिंग होती क्या है, यह नॉर्मल गोल्ड ज्वैलरी से कितनी अलग होती है?

क्या होती है पेपर कास्टिंग ज्वैलरी? What is paper casting jewellery: पेपर कास्टिंग ज्वैलरी पूरी तरह सोने से नहीं बनती। इसमें अंदर की परत खोखली होती है और सिर्फ ऊपर से पतली सोने की परत (गोल्ड शीट) चढ़ाई जाती है। इससे ज्वैलरी का वजन काफी कम हो जाता है, लेकिन देखने में ये बिल्कुल असली गोल्ड जैसी चमकती है।

दिखने में खूबसूरत, लेकिन रीसेल वैल्यू कम हालांकि ये ज्वैलरी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसमें रीसेल वैल्यू कम होती है और टिकाऊपन भी सीमित है। अगर आप बजट में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो यह बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं।

महंगे सोने के दौर में पेपर कास्टिंग ज्वैलरी फैशन और बजट दोनों का संतुलन बनाकर तेजी से ट्रेंड में छा रही है।

MCX और IBJA पर आज क्या है सोने का रेट? Gold Price Hike: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने में एक बार फिर तेजी देखी गई। गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड में 1579 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज हुई और 1,28,789 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बुधवार को यह कीमत 1,27,210 रुपए थी।