अब सस्ता नहीं होगा गोल्ड! तो फिर कैसे करें निवेश? एक्सपर्ट्स ने बताया, इस तरह से पैसा लगाना फायदेमंद

Gold Investment: सोना अब तेजी से मुनाफा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी कमाई और भविष्य को सुरक्षित रखने वाला 'इंश्योरेंस' बनता जा रहा है। और मौजूदा ऊंचे दामों पर SIP के जरिए निवेश ही समझदारी है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है, क्योंकि 2025 में भारत में सोना और चांदी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई (Gold-Silver Record High) पर पहुंच चुके हैं।

मार्केट जानकारों के मुताबिक, सोने-चांदी की कीमतों (Gold Silver Price) में यह जबरदस्त उछाल ग्लोबल और घरेलू दोनों वजहों से आया है। एक तरफ अमेरिका में फेडरल रिजर्व के लंबे समय तक ब्याज दरें घटाने के संकेत हैं, जिससे बिना ब्याज वाले एसेट्स जैसे सोना और चांदी ज्यादा (Gold Silver Price Hike) आकर्षक हो गए हैं।

70% इक्विटी, 15% गोल्ड और 15% सिल्वर की सलाह जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज (JM Financial Services) के प्रणव मेर कहते हैं कि एसआईपी (SIP) शुरू करने के लिए हर भाव सही होता है। गिरावट हो या तेजी, SIP से एवरेज अपने आप बन जाता है। वे पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी, 15% गोल्ड और 15% सिल्वर रखने की सलाह देते हैं।

एलकेपी सिक्योरिटीज (LKP Securities) के जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, ऊंचे स्तरों पर सोना ट्रेडिंग से ज्यादा पोर्टफोलियो हेज के तौर पर बेहतर है। एकमुश्त खरीद से बचें और SIP या किस्तों में निवेश करें। सामान्य समय में गोल्ड एलोकेशन 15-20% और ज्यादा जोखिम के दौर में 25% तक रखा जा सकता है।