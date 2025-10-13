Language
    Gold ETF या Gold Mutual Fund किसमें निवेश करने पर मिलेगा आपको फायदा? क्या होता है दोनों में अंतर 

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    डिजिटल गोल्ड में जब भी निवेश करने की बात आती है, तो दो तरह के टर्म अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। हमें आज इन्हीं दोनों में अंतर को समझना है। तभी हम ये जान पाएंगे कि गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड (Gold ETF vs Gold Mutual Fund) किसमें निवेश करने पर आपको ज्यादा फायदा होगा?

    Gold ETF या Gold Mutual Fund: आपके लिए कौन सा निवेश बेहतर?

    नई दिल्ली। इस समय लोग जमकर सोना और चांदी में निवेश कर रहे हैं। आज आपको गोल्ड या सिल्वर में निवेश के लिए उन्हें घर लाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल से ही डिजिटल गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में जब भी आपने पैसा लगाया होगा, तब गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे टर्म जरूर सुने होंगे। 

    अक्सर लोग गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में कंफ्यूज रहते हैं। इन्हें एक जैसा ही समझ बैठते हैं। इन दोनों के जरिए आप पैसा सोने पर लगाते जरूर है कि लेकिन दोनों में अंतर होता है, जिसके बारे में हर किसी को समझना जरूरी है। 

    चलिए अब बिना वक्त गवाएं गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बीच अंतर को समझते हैं। 

    पॉइंट गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ
    मीनिंग गोल्ड म्यू्यूचुअल फंड के तहत कंपनी गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और संबंधित एसेट जैसे गोल्ड प्रोडेक्ट और माइनिंग कंपनी में पैसा लगाती है। गोल्ड ईटीएफ के तहत आपका पैसा बुलियन या फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट में लगाया जाता है। गोल्ड ईटीएफ एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए गोल्ड के प्रदर्शन का आकलन होता है।
    डीमैट खाता इसमें निवेश करने के लिए आपको डीमैट खाते की जरूरत नहीं होती है। इसमें निवेश के लिए आपको डीमैट खाते की जरूरत होती है। क्योंकि इसमें आप ब्रोकरेज ऐप के जरिए निवेश कर पाते हैं।
    चार्जिज गोल्ड म्यूचुुअल फंड में आपको अन्य म्यूचुअल फंड की तरह चार्जिज जैसे एंट्री लोड और एग्जिट लोड देना होता है। गोल्ड ईटीएफ में आपको ब्रोकरेज चार्जिस देने ही पड़ेंगे।
    टैक्स इसमें होने वाले फायदा कैपिटल गैन टैक्स में आता है। इसलिए इसमें STCG और LTCG टैक्स लगेगा। इसमें होने वाले फायदा कैपिटल गैन टैक्स में आता है। इसलिए इसमें STCG और LTCG टैक्स लगेगा।
    एसआईपी इसमें आप एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता।