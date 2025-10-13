सोना, चांदी या प्रॉपर्टी किसे खरीदने पर बरसेगी लक्ष्मी माता की कृपा, आपके लिए क्या है सही?

नई दिल्ली। दिवाली से कुछ दिन पहले देशभर में धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। अगर खरीदारी सोने या चांदी की हो तो ये और भी शुभ है। इस समय कई लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं।

अगर आप भी सोना, चांदी या प्रॉपर्टी में से किसी एक में निवेश करना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि सोना, चांदी या प्रॉपर्टी किसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है।

सोना ने कितना दिया रिटर्न बीते 10 सालों में सोने ने औसतन 8 से 9 फीसदी रिटर्न दिया है। सोने में रिटर्न के मामले में एक स्थिरता देखी गई है। वहीं सोने में निवेश करने का फायदा ये है कि शेयर मार्केट में जब भारी गिरावट आती है, तब सोना या चांदी उतना ही अच्छा रिटर्न देता है।

शेयर बाजार में कितना मिला रिटर्न? शेयर बाजार के कुछ शेयर्स ने हाई रिटर्न देकर निवेशकों की छपड़ फाड़ कमाई कराई है। हालांकि कुछ शेयर्स ने निवेशकों का भारी नुकसान भी किया है। शेयर मार्केट से बीते सालों में 12 से 15 फीसदी रिटर्न दिया है। आप शेयर बाजार में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड में जोखिम का चांस कम हो जाता है। क्योंकि इसमें आपका पैसा एएमसी मैनेजर द्वारा लगाया जाता है। रियल एस्टेट में कितना रिटर्न रियल एस्टेट सिर्फ आपको अच्छा रिटर्न नहीं देता। बल्कि आप इसे किराए पर रखकर हर महीने या निश्चित अंतराल में स्थिर इनकम कमा सकते हैं। शहरी इलाकों में रियल एस्टेट ने 6 से 9 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अब ये समझते हैं कि आपका फायदा कहा है? आपको फायदा कहा मिलेगा? सोना, शेयर बाजार और रियल एस्टेट हर किसी के फायदे और नुकसान है। आपको क्या चुनना चाहिए, ये आपके व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है। रियल एस्टेट आपको एक स्थिर इनकम दे सकता है। आप चाहे तो प्रॉपर्टी को रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसमें मिलने वाला रिटर्न अधिक नहीं है।