Gold Price Today: सोने में हल्की तेजी, चांदी में भी आया उछाल; क्या है आज 24,22 और 18 कैरेट का भाव?

नई दिल्ली। आज सोने (Gold Rate) और चांदी (Silver Rate) में हल्की तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि कल चांदी रॉकेट की स्पीड से भाग रही थी। सुबह 10 बजे के करीब सोने में लगभग 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वही चांदी में भी इस समय 400 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है।

आइए जानते हैं कि आज सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है? Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने का भाव 128,217 रुपये चल रहा है। इसमें 385 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 127,950 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 128,217 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत? सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 178,653 रुपये चल रहा है। इसमें 360 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 178,307 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 178,653 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।