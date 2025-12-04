Language
    Gold Price Today: सोने में हल्की तेजी, चांदी में भी आया उछाल; क्या है आज 24,22 और 18 कैरेट का भाव?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    4 दिसंबर, गुरुवार को सोने में हल्की तेजी (Gold Price Today) देखने को मिल रही है। कल भी इसमें उछाल देखा गया था। वहीं चांदी (Silver Price Today) में भी ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। आज सोने (Gold Rate) और चांदी (Silver Rate) में हल्की तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि कल चांदी रॉकेट की स्पीड से भाग रही थी। सुबह 10 बजे के करीब सोने में लगभग 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वही चांदी में भी इस समय 400 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है। 

    आइए जानते हैं कि आज सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?

    Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?

    सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने का भाव 128,217 रुपये चल रहा है। इसमें 385 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 127,950 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 128,217 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 178,653 रुपये चल रहा है। इसमें 360 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 178,307 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 178,653 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

    Aaj ka Bhav: आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹130,130 ₹181,940
    जयपुर ₹130,180 ₹182,000
    कानपुर ₹130,170 ₹181,940
    लखनऊ ₹130,170 ₹181,940
    भोपाल ₹130,270 ₹182,080
    इंदौर ₹130,270 ₹182,080
    चंडीगढ़ ₹130,130 ₹181,890
    रायपुर ₹130,080 ₹181,820

    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार रायपुर में सोना आज सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां सोने की कीमत 130,080 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम  सोना 130,270 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। इसी तरह रायपुर में चांदी भी सबसे कम कीमत पर मिल रही है। यहां 1 किलो चांदी 181,820 रुपये चल रही है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में चांदी का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी आपको 182,080 रुपये में मिल जाएगी। 


