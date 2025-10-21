Gold Silver Price: दिवाली के बाद क्या है सोने का भाव, आपके शहर में कितनी है 24 कैरेट की कीमत?

नई दिल्ली। कल की तरह आज भी देश के कई शहरों में दिवाली उत्सव मनाया जाएगा। ये त्योहार साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। दिवाली के समय सोना (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इस समय सोने और चांदी की मांग बढ़ने लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइए जानते हैं कि 21 अक्टूबर के दिन सोने और चांदी का भाव कितना है? कितना है सोने का भाव? IBJA में कल शाम को 24 कैरेट सोने की कीमत 127,633 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 116,912 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 95,725 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कितनी है चांदी की कीमत? अगर चांदी की बात करें तो 20 अक्टूबर शाम को 1 किलो चांदी का भाव 163,050 रुपये चल रहा है। इससे पहले 17 अक्टूबर की शाम चांदी की कीमत 169,230 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी।