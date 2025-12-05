Gold Price Today: सोने में आई हल्की तेजी, तो चांदी में तबाड़तोड़ उछाल; चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Language
    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:54 AM (IST)

     कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में तूफानी तेजी (Silver Price Today) देखी जा रही थी। सुबह 11.30 बजे के आसपास चांदी में  4000 रुपये से ज्यादा का उछाल ह

    नई दिल्ली। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी (Silver Rate) में तूफानी तेजी देखी जा रही थी। सुबह 11.30 बजे के आसपास चांदी में  4000 रुपये से ज्यादा का उछाल है। हालांकि सोने (Gold Rate) में अभी हल्की तेजी है। इस समय सोने में लगभग 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?

    Gold Price Today: कितना हुआ सोने का दाम?

    सुबह 11.30 बजे के आसपास एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें लगभग 281 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।  

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 11.30 बजे के आसपास चांदी में  4000 रुपये से ज्यादा का उछाल है। इस समय में 1 किलो चांदी की कीमत 182,300 रुपये चल रही है। चांदी ने अब तक 179,200 प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 182,322 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में कितनी है कीमत?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹130,180 ₹180,410
    जयपुर ₹130,230 ₹180,480
    कानपुर ₹130,170 ₹180,550
    लखनऊ ₹130,280 ₹180,550
    भोपाल ₹130,380 ₹180,690
    इंदौर ₹130,390 ₹181,080
    चंडीगढ़ ₹130,250 ₹180,890
    रायपुर ₹130,200 ₹180,820

    कानपुर में सोने की कीमत आज सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 130,170 रुपये चल रही है। वही इंदौर में सोने का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने का दाम 130,390 रुपये चल रहा है। पटना में चांदी की कीमत इस समय सबसे कम चल रही है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 180,410 रुपये है। इसके अलावा इंदौर में चांदी का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी 181,080 रुपये चल रही है। 

