Gold Price Today: सोने में आई हल्की तेजी, तो चांदी में तबाड़तोड़ उछाल; चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी (Silver Rate) में तूफानी तेजी देखी जा रही थी। सुबह 11.30 बजे के आसपास चांदी में 4000 रुपये से ज्यादा का उछाल है। हालांकि सोने (Gold Rate) में अभी हल्की तेजी है। इस समय सोने में लगभग 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?

Gold Price Today: कितना हुआ सोने का दाम? सुबह 11.30 बजे के आसपास एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें लगभग 281 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।