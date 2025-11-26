Gold Silver Price: सोना-चांदी में तूफानी रफ्तार, दिनभर में ₹3000 से ज्यादा बढ़े दाम; ₹3.14 लाख के पार होगी कीमत?

नई दिल्ली| सोना-चांदी की कीमतों बुधवार, 26 नवंबर को एक बार फिर तेजी देखी गई। जहां सोने में मामूली तेजी आई तो वहीं चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स पर गोल्ड में 800 रुपए और आईबीजेए पर 700 रुपए से ज्यादा की मामूली बढ़ोतरी (Gold Silver Price Today) हुई। लेकिन चांदी में सोने से तीन गुना ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। एमसीएक्स पर चांदी 3000 रुपए प्रति किलोग्राम और आईबीजेए पर 2000 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि वेडिंग सीजन में सोना-चांदी में जबरदस्त तेजी आने वाली है। दावा है कि 2026 में सोना 1.59 लाख रुपए और चांदी 3.14 लाख रुपए के पार पहुंच जाएगी।

एमसीएक्स पर सोना तीन गुना चढ़ी चांदी (Gold Silver Price on MCX) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर एक्सपायरी वाला 24 कैरेट गोल्ड 825 रुपए बढ़कर 1,26,050 रुपए (Gold Rate Today) पर पहुंच गया। कारोबारी सत्र के दौरान इसका हाई लेवल 1,26,163 रुपए और लो लेवल 1,25,062 रुपए रहा। पिछले दिन यानी मंगलवार को इसकी कीमत 1,25,225 रुपए थी। वहीं शाम 5 बजे तक चांदी में 3000 रुपए से ज्यादा जबरदस्त उछाल देखने को मिला। चांदी कीमत 1,63,024 रुपए (Silver rate today) प्रति किलोग्राम पहुंच गई। इसमें 1.88 प्रतिशत की तेजी आई। ट्रेडिंग के दौरान चांदी का हाई लेवल 1,63,038 रुपए और लो लेवल 1,60,799 रुपए प्रति किलोग्राम रहा।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर 24 कैरेट गोल्ड में 739 रुपए की मामूली बढ़ देखने को मिली और इसकी कीमत 1,26,081 रुपए (Gold Price Today) प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। पिछले दिन यह कीमत 1,25,342 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी में 2006 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और इसकी कीमत 1,59,025 रुपए (Silver Price Today) प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। मंगलवार को इसकी कीमत 1,57,019 रुपए थी।

दावा- 1.59 लाख के पार जाएगा सोना (Bank Of America Gold Price Target) सोने में तेजी के बीच अमेरिका के बैंक ने बड़ा दावा कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि साल 2026 तक सोने की कीमत औसतन 4,538 डॉलर (करीब 4,04,800 रुपए) प्रति औंस (Gold Price Target 2026) रह सकती है। लेकिन निरंतर मैक्रो अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षित निवेश की मांग के साथ कीमत 5,000 डॉलर (करीब 4,46,011 रुपए) प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है। 10 ग्राम के हिसाब से यह कीमत 1,59,289 रुपए होगी।