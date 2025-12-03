Gold Price Today: सोने और चांदी में तूफानी तेजी, जानें पटना से लेकर इंदौर तक क्या हुई 24 कैरेट की कीमत?
नई दिल्ली। 3 दिसंबर बुधवार को सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में तूफानी तेजी है। इस तेजी में चांदी की स्पीड सोने से अधिक है। सुबह 10.21 बजे एमसीएक्स में सोने में जहां लगभग 700 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वही चांदी में इस समय लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है।
आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है?
Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत?
3 दिसंबर को एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के करीब 10 ग्राम सोने की कीमत 128,026 रुपये दर्ज की गई है। इसमें 692 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 128,011 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 128,120 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितना है चांदी का भाव?
एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के करीब चांदी में 3381 रुपये प्रति किलो की तेजी है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 179,967 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। चांदी ने अब तक 179,354 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 180,748 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
