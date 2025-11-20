Gold Price Today: आज फिर सोने और चांदी में आई तेजी, आपके शहर में कितना बढ़ा 24, 22 और 18 कैरेट का दाम?

नई दिल्ली। 20 नवंबर, गुरुवार को सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में तेजी दर्ज की गई है। हालांकि ये तेजी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। सुबह 10 बजे के करीब 24 कैरेट सोने में 117 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है। वहीं चांदी में भी 1166 रुपये की तेजी देखी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है? कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10 बजे के करीब एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत 123,168 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इस समय सोने में 117 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। अब सोने ने 122,634 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,324 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बना लिया है।