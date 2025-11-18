Gold-Silver Price: चांदी में अक्सर सोने से ज्यादा ही क्यों होती है बढ़ोतरी या गिरावट, एक्सपर्ट ने क्या बताई इसकी वजह?

नई दिल्ली। 18 नवंबर, मंगलवार को सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में जबरदस्त गिरावट आई है। अक्सर ये देखा गया है कि चांदी में गिरावट हो या तेजी, वे सोने के मुकाबले ज्यादा ही रहती है। मसलन दोपहर 3.40 बजे चांदी में 1362 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। वहीं सोने में केवल 1035 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह 10 बजे के करीब जहां सोने में 1800 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरावट थी। वहीं चांदी 3000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा लुढ़क चुकी थी। अगर दोनों की कीमतों के बीच गिरावट का अंतर देखें तो ये 1200 रुपये होता है।