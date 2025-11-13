Gold Silver Price Hike: सोना-चांदी ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दिनभर में ₹7700 बढ़ी कीमत; अचानक क्यों भागे दाम?
Gold Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,30,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 7,700 रुपए बढ़कर 1,69,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ने और डॉलर में कमजोरी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई। MCX पर सोने में मामूली बढ़त हुई, लेकिन चांदी में गिरावट आई।
Gold Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले मजबूत संकेतों और डॉलर की कमजोरी के चलते गुरुवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए (Gold Price Today) उछलकर 1,30,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बुधवार को इसका भाव 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यानी तीन दिन लगातार सोना चढ़ा है।
ट्रेडर्स के अनुसार, अमेरिका में 43 दिन से चल रहा सरकारी शटडाउन खत्म होने के बाद निवेशकों का रुख फिर से सुरक्षित निवेश यानी सोने की ओर मुड़ा है। इससे सोने के दामों में तेजी देखने को मिली।
99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव पिछले कारोबारी सत्र में 1,27,900 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1,30,900 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी जोरदार उछाल दर्ज किया गया। चांदी 7,700 रुपए बढ़कर 1,69,000 प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि बुधवार को यह 1,61,300 रुपए प्रति किलो थी।
IBJA पर चांदी में 7600 रुपए का उछाल
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन यानी IBJA पर 24 कैरेट गोल्ड 3192 रुपए उछाल के साथ 1,26,554 रुपए (Gold Rate Today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बुधवार को इसकी कीमत 1,23,362 रुपए थी। वहीं चांदी में 7684 रुपए की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इसकी कीमत 1,62,730 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Rate Today)पर पहुंच गई। पिछले दिन इसकी कीमत 1,55,046 रुपए प्रति किलोग्राम थी।
MCX पर सोना बढ़ा, लेकिन चांदी गिरी
इन सबके बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना-चांदी में मामूली बढ़त देखी गई। रात 9.30 बजे तक गोल्ड 5 दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड 47 रुपए की बढ़त के साथ 1,26,512 रुपए (Gold Price Today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। जबकि चांदी चांदी में 1071 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और यह 1,61,020 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) पर ट्रेड कर रही थी। पिछले दिन इसकी कीमत 1,62,091 रुपए प्रति किलोग्राम थी।
अचानक क्यों बढ़े दाम?
डॉलर इंडेक्स भी 0.20% गिरकर 99.30 पर आ गया। यह गिरावट तब आई जब अमेरिकी प्रशासन ने शटडाउन खत्म करने का बिल पास किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 0.98% बढ़कर 4,236.84 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.13% चढ़कर 53.86 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) के सीनियर एनालिस्ट सुमिल गांधी ने बताया कि,
"कमजोर डॉलर, ब्याज दरों में संभावित कटौती और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिले कमजोर आंकड़ों ने कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है।"
उन्होंने कहा कि चांदी ने इस हफ्ते 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है, जिसकी वजह मजबूत औद्योगिक मांग और सीमित सप्लाई है।
