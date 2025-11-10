Gold Price Today: सोने में आया जोरदार उछाल, चांदी की रफ्तार भी हुई तेज, आपके शहर में क्या है कीमत?
आज 10 नवंबर को एमसीएक्स सोने और चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। सोने और चांदी दोनों में ही बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने (Gold Price Today) में 1400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में 2000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा उछाल देखा गया है।
सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की कीमत कितनी चल रही है?
Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?
10 नवंबर को सोने में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने में 1392 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। अभी 24 कैरेट सोने का भाव 112,459 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। सोने ने अब तक 121,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 122,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।
Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?
चांदी में इतनी बढ़ोतरी आई की एक बार फिर चांदी का भाव 1,50,000 रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गया। चांदी में सुबह 10.09 बजे एमसीएक्स पर 2942 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई है। अभी 1 किलो चांदी का भाव 150,670 रुपये चल रहा है। चांदी ने अब तक 149,540 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 150,799 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
आपके शहर में कितनी है कीमत?
|शहर
|सोने का भाव
|चांदी की कीमत
|पटना
|₹122,620
|₹150,900
|जयपुर
|₹122,670
|₹150,940
|कानपुर
|₹122,720
|₹151,000
|लखनऊ
|₹122,720
|₹151,000
|भोपाल
|₹122,820
|₹151,120
|इंदौर
|₹122,790
|₹151,230
|चंडीगढ़
|₹122,660
|₹151,070
|रायपुर
|₹122,610
|₹151,010
