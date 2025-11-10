Gold Price Today: सोने में आया जोरदार उछाल, चांदी की रफ्तार भी हुई तेज, आपके शहर में क्या है कीमत?

आज 10 नवंबर को एमसीएक्स सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। सोने और चांदी दोनों में ही बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने में 1400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में 2000 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा उछाल देखा गया है।

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी की कीमत कितनी चल रही है? Gold Price Today: कितना है सोने का भाव? 10 नवंबर को सोने में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने में 1392 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। अभी 24 कैरेट सोने का भाव 112,459 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। सोने ने अब तक 121,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 122,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।