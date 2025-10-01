सोने में आई जोरदार उछाल, All Time High पर पहुंची कीमत, कितना हुआ 24 कैरेट का दाम?
चांदी (Silver Price Hike) के साथ सोने (Gold Price Hike) में भी बड़ी उछाल देखी जा रही है। जहां चांदी की कीमत (Silver Rate) में 2000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा बढ़ोतरी है। वहीं सोने (Gold Rate) में भी 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। दोनों में ही लगातार बढ़ोतरी जारी है।
Silver Price Today: कितनी हुई चांदी की कीमत ?
अगर आज सुबह की बात की जाए तो चांदी में सोने से ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा था। फिलहाल दोपहर 2 बजे के आस पास चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 144,533 रुपये चल रही है। इसमें अभी 2388 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 142,466 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड और 144,844 रुपये पहुंचकर हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में 1 किलो चांदी का भाव 142434 रुपये दर्ज किया गया है।
Gold Price Today: कितना है सोने का भाव?
अगर सोने की बात करें तो अभी दोपहर 2.22 बजे इसकी कीमत 118,329 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। इसमें 1064 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 117,094 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 118,444 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 115349 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।
अलग-अलग शहर में क्या है कीमत?
ऊपर दी गई टेबल से हम समझ सकते हैं कि जयुपर में आज सोने का भाव सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 117,400 रुपये चल रही है। साथ ही भोपाल और इंदौर में आज सोने का भाव सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 117,540 रुपये चल रही है।
अगर चांदी की बात करें तो रायपुर में चांदी का दाम सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी की कीमत 143,520 रुपये दर्ज की गई है। ऐसे ही भोपाल और इंदौर में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 1 किलो चांदी 143,860 रुपये में मिल रही है।
