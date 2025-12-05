Gold Silver Price: सोना ₹1.30 लाख तो चांदी ₹1.82 लाख के पार; 10 दिन में ₹19000 बढ़े दाम, आपके शहर में क्या हैं रेट?

Gold Silver Price Hike: सोना-चांदी की कीमतें इस समय लगातार ऊपर की ओर जा रही हैं। जहां सोना हल्की बढ़त के साथ धीरे-धीरे चढ़ रहा है, वहीं चांदी की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) से लेकर घरेलू बाजार तक दोनों धातुओं (gold silver price today) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अंतराष्ट्रीय बाजार में 24 कैरेट गोल्ड में 0.21% की बढ़ोतरी दर्ज हुई तो वहीं चांदी में 2% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला।

वहीं एमसीएक्स (MCX) पर 24 कैरेट गोल्ड में 0.50% तो चांदी में 2.10% से ज्यादा की तेजी देखने मिली। जबकि आईबीजेए (IBJA) पर गोल्ड में 837 रुपए और चांदी में करीब 2500 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। खास बात यह है कि चांदी में पिछले 10 दिन में 19000 रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate hike) का उछाल दर्ज हुआ है।

MCX फ्यूचर रेट्स: सोना-चांदी दोनों चढ़े मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज शाम 5 बजे तक चांदी में 3845 रुपए बढ़त दर्ज हुई। इसी के साथ चांदी की कीमत 1,82,869 लाख रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) पहुंच गई। खबर लिखे जाने तक चांदी 1,81,983 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,82,869 रुपए और लो लेवल 1,79,200 रुपए रहा।

वहीं 24 कैरेट गोल्ड में 0.50% के साथ 645 रुपए की मामूली बढ़ोतरी (gold price today) दर्ज हुई और इसकी कीमत 1,30,723 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान हाई लेवल 1,30,854 रुपए और लो लेवल 1,29,802 रुपए रहा।

आंकड़ों की माने तो चांदी के मुकाबले सोने में तेजी तुलनात्मक रूप से कम दिख रही है, लेकिन लगातार हो रही हल्की बढ़त से संकेत मिलते हैं कि आगामी दिनों में सोना भी मजबूत हो सकता है। वहीं चांदी की तेज उछाल निवेशकों के लिए बड़े रिटर्न का संकेत दे रही है।