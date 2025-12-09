Gold Silver Price: फेड फैसले से पहले सोना-चांदी में भारी गिरावट, ₹4500 तक गिरे दाम; एक्सपर्ट बोले- फिर आ सकती है तेजी!

Gold Silver Price Today: फेडरल रिजर्व की पॉलिसी घोषणा से पहले मंगलवार, 9 दिसंबर को सोना-चांदी दोनों बुरी तरह टूट गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 1,000 रुपए गिरकर 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम (Gold Rate Today) पर आ गया, जबकि चांदी 4,500 रुपए लुढ़ककर 1,80,500 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Rate Today) पर बंद हुई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, यह गिरावट निवेशकों के सतर्क रुख और फेड की बैठक से जुड़ी अनिश्चितता का सीधा असर है। बाजार जानकारों का कहना है कि फेडरल रिजर्व की पॉलिसी से पहले ट्रेडर्स किसी बड़े ट्रेंड पर दांव लगाने से बच रहे थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ने और डॉलर में संभावित उतार-चढ़ाव ने भी सोने पर दबाव बढ़ाया है।

आखिर क्यों टूटा सोना? HDFC Securities के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि सोना फिलहाल सीमित दायरे में घूम रहा है, क्योंकि बाजार की नजर फेड की FOMC पॉलिसी पर टिकी है। उनके मुताबिक, ब्याज दर में कटौती की उम्मीद पहले ही कीमतों में शामिल हो चुकी है। अब निवेशक जेरोम पॉवेल के बयान और आगे की नीति दिशा पर टिके हैं। सोना सोमवार को 1,32,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन मंगलवार को मनोवैज्ञानिक स्तर टूटने से निवेशकों में सुस्ती साफ दिखी। अगर फेड का रुख सख्त रहा या डॉलर मजबूत हुआ, तो सोने में और गिरावट की आशंका है।

Augmont की हेड ऑफ रिसर्च रेनीशा चेनानी ने कहा कि चांदी को वैश्विक जोखिम से बचने के लिए और फेड की संभावित 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर कटौती की उम्मीद से सपोर्ट मिल रहा है। निवेशक फेड की 'डॉट प्लॉट' रिपोर्ट पर भी नजर लगाए हुए हैं, जो 2026 और आगे की ब्याज दर ट्रैजेक्टरी बताएगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल विदेशी बाजारों में मंगलवार को सोने में हल्की तेजी रही। स्पॉट गोल्ड 14.83 डॉलर बढ़कर 4,205.57 डॉलर प्रति औंस (Gold Price Today) पर पहुंच गया। मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट प्रवीण सिंह ने कहा कि बढ़ती बॉन्ड यील्ड और महंगाई की चिंताओं ने कमोडिटी बाजार को कमजोर बनाया है। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते अमेरिकी सरकार 119 अरब डॉलर के बॉन्ड जारी कर रही है, जिससे यील्ड और बढ़ सकती है और सोने पर दबाव बना रह सकता है।