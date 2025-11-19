Gold Price Today: गिरावट के बाद फिर आई सोने और चांदी में तेजी; लखनऊ से लेकर इंदौर तक कितनी पहुंची कीमत?

नई दिल्ली। 19 नवंबर, बुधवार को सोने और चांदी में हल्की तेजी है। कल सोने में जबरदस्त गिरावट थी। इसलिए आज हुई हल्की बढ़ोतरी एक तरह से रिकवरी कही जा सकती है। सुबह 10.30 बजे के करीब सोने (Gold Price Today) में 167 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी (Silver Price Today) में इस समय 400 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है।

आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है? Gold Price Today: कितनी है सोने की कीमत? सुबह 10.30 बजे के करीब एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 122,818 रुपये चल रही है। इसमें 178 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने अब तक 122,546 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 122,970 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।