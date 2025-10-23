Gold Silver Price: अब सोना-चांदी ठंडे पड़ेंगे या फिर चढ़ेगी और चमक? निवेश से पहले समझें, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

नई दिल्ली| Gold price prediction: धनतेरस निकल गया और दीवाली भी निकल गई। अब बारी है- असली रियल्टी चेक की, कि आखिर सोना-चांदी की रफ्तार थमेगी या फिर अभी और बढ़ेगी इन धातुओं की चमक। वैश्विक बाजार में जहां सोना लगातार तीसरे दिन गिरकर 4,000 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया है, वहीं घरेलू बाजार यानी एमसीएक्स पर दिसंबर फ्यूचर्स में सोना 2% चढ़कर 1,24,100 रुपए पर पहुंच गया। चांदी (silver market analysis) भी 2% बढ़कर 1,48,474 रुपए पर ट्रेड कर रही है। यह अंतर दिखाता है कि रुपए की कमजोरी और त्योहारी मांग अब भी घरेलू कीमतों को थामे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्सपर्ट बोले- यह टेक्निकल करेक्शन है न कि... वैश्विक स्तर पर बिकवाली तेज है। आंकड़ों की मानें तो बुधवार को गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में 5 महीनों की सबसे बड़ी निकासी दर्ज की गई। बाजार विश्लेषक हेबे चेन बताती हैं कि, "सोना अब एक खिंची हुई इलास्टिक की तरह है, जो ज्यादा खिंच गया था और अब तेजी से वापसी कर रहा है। 4,000 डॉलर के ऊपर टिके रहना एक टेक्निकल करेक्शन है, न कि ट्रेंड में बड़ा बदलाव।"

यह भी पढ़ें- Gold Silver Price: इन तीन कारणों से तेजी से गिरे सोना-चांदी के दाम, दो दिन गिरावट के बाद आज आई तेजी; अब क्या हैं रेट? प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेड टॉक्स के चलते आई गिरावट एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी का कहना है कि, "सोने के दाम 1,800 रुपए बढ़कर एमसीएक्स पर 1,23,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए, जबकि इस हफ्ते की शुरुआत में इसमें तेज गिरावट देखने को मिली थी। यह गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और भारत-अमेरिका व चीन-अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स में नई उम्मीदों के चलते आई थी। 22 अक्टूबर 2025 को सोने में करीब 5% की बड़ी करेक्शन देखने को मिली, जो कई महीनों में सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने निचले स्तरों पर दोबारा खरीदारी की, जिससे दाम में हल्की रिकवरी आई।" त्रिवेदी के मुताबिक, अब बाजार की नजर अमेरिका के सीपीआई (मुद्रास्फीति) डेटा पर है, जो सोने की अगली चाल तय करेगा। तकनीकी तौर पर सोने को 1,25,000 रुपए से 1,25,500 रुपए के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस और 1,20,000 रुपए से 1,21,000 रुपए के बीच सपोर्ट मिल रहा है। निवेशक रिस्क लेने वाले एसेट्स की ओर झुक रहे कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब निवेशक थोड़ा रिस्क लेने वाले एसेट्स की ओर झुक रहे हैं, जिससे सेफ हेवन डिमांड में कमी आई है। फिर भी तस्वीर पूरी तरह निगेटिव नहीं है। इस साल अब तक सोना 55% ऊपर है। बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व साल के अंत तक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जो सोने के लिए सपोर्ट बना रहेगा।

IBJA पर सोना-चांदी में आज गिरावट इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर 24 कैरेट गोल्ड (gold rate today) की कीमत 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। पिछले दिन के मुकाबले यह 553 रुपए सस्ता हुआ। जबकि चांदी (silver rate today) में 1051 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। चांदी 1,51,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर आकर बंद हुई।

अमेरिकी CPI डेटा पर निवेशकों की पैनी नजर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को 3,800 डॉलर से 3,670 डॉलर पर सपोर्ट और 4,190 डॉलर पर रेजिस्टेंस है। भारत में एमसीएक्स गोल्ड के लिए 1,21,000 रुपए से 1,15,000 रुपए सपोर्ट और 1,30,200 रुपए रेजिस्टेंस है।