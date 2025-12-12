किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने इस फसल की MSP बढ़ाई; कितनी हुई कीमत और कब से मिलेगा लाभ?

Copra MSP 2026: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले नारियल उगाने वाले किसानों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार ने 2026 सीजन के लिए कोपरा यानी सूखे नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य ( Copra MSP hike 2026) बढ़ा दिया है। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि अब कोपरा बेचने पर उन्हें पहले से ज्यादा दाम मिलेंगे।

शुक्रवार, 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने उचित औसत गुणवत्ता (Fair Average Quality) वाले मिलिंग कोपरा का एमएसपी 12,027 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का एमएसपी 12,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

क्या बोले केंद्रीय मंत्री? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, "केंद्रीय कैबिनेट ने मिलिंग कोपरा के लिए 12,027 रुपए और बॉल कोपरा के लिए 12,500 रुपए एमएसपी मंजूर किया है। खरीद के लिए NAFED और NCCF नोडल एजेंसियां होंगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले को किसानों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "किसानों की आय बढ़े, उन्हें उत्पादन का उचित व लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए केंद्र सरकार संकल्पित है।"

2014 के मुकाबले 129% की भारी बढ़ोतरी! (Massive 129% increase in Copra MSP compared to 2014!) अगर पिछले 10-12 साल देखें तो सरकार ने 2014 में मिलिंग कोपरा का एमएसपी 5,250 रुपए (Milling copra MSP 2026) और बॉल कोपरा (Ball copra MSP 2026) का 5,500 रुपए रखा था। अब 2026 में यह बढ़कर क्रमशः 12,027 रुपए और 12,500 रुपए हो गया है। यानी मिलिंग कोपरा में 129% और बॉल कोपरा में 127% की भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

किन राज्यों के किसानों को फायदा होगा? (Farmers of which states will benefit from the increase in copra MSP?) घरेलू और विदेशी बाजार में नारियल तेल व अन्य उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए किसानों को कोपरा उत्पादन (Coconut farmers MSP 2026) बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। दक्षिण भारत के राज्यों, खासकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, जहां व्यावसायिक स्तर पर नारियल की खेती होती है।

आखिर कोपरा की खरीद कौन करेगा? (Who will buy copra?) नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) पहले की तरह प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत कोपरा खरीदते रहेंगे। यानी किसानों को चिंता नहीं करनी होगी कि बाजार में दाम कम हुए तो उनका नुकसान हो जाएगा। सरकार MSP पर खरीद सुनिश्चित करेगी।