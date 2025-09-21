Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    New GST Rates: पतंजलि फूड्स ने भी घटाए दाम; देखें अब कितने की मिलेगी बिस्कुट, दंत-केश कांति

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:31 PM (IST)

    पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने जीएसटी कटौती (GST 2.0) का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सोयाबीन बड़ी समेत कई उत्पादों की कीमतों में कमी की है। न्यूट्रेला चंक्स मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स के एक किलो के पैक की कीमत अब 190 रुपये होगी जो पहले 210 रुपये थी। दूध बिस्कुट नूडल्स दंतकांति टूथपेस्ट और केश कांति आंवला हेयर ऑयल की कीमतों में भी कटौती की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पतंजलि फूड्स ने जीएसटी ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी।

    नई दिल्ली। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सोमवार से सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में कमी की है। कंपनी ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के तहत यह कदम उठाया।

    पतंजलि फूड्स ने रविवार को एक बयान में New GST Rates के अनुरूप अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी। बयान में कहा गया कि संशोधित कीमतें खाद्य और गैर-खाद्य श्रेणियों की पूरी श्रृंखला पर लागू होंगी। पतंजलि फूड्स ने सोयाबीन बड़ी की कीमतें भी घटाई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स (एक किलो पैक) सोमवार से 190 रुपये में बिकेंगे, जो अभी 210 रुपये में मिलते हैं। इसके अलावा 200 ग्राम वाले पैक में तीन रुपये की छूट मिलेगी। बिस्कुट और कुकीज श्रेणी में दूध बिस्कुट (35 ग्राम) की एमआरपी पांच रुपये से घटाकर 4.5 रुपये कर दी गई है।

    उत्पाद पैक साइज पुरानी MRP (रु) नई MRP (रु)
    न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स 1 किलो 210 190
    न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स 200 ग्राम NA 3 रुपये छूट
    दूध बिस्कुट 35 ग्राम 5 4.5
    पतंजलि ट्विस्टी टेस्टी नूडल्स 50 ग्राम 10 9.35
    दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट 200 ग्राम 120 106
    केश कांति आंवला हेयर ऑयल 100 मिली 48 42
    आंवला जूस 1 लीटर 150 140
    स्पेशल च्यवनप्राश 1 किलोग्राम 360 337
    गाय का घी 900 मिली 780 732

    नूडल्स में पतंजलि ट्विस्टी टेस्टी नूडल्स (50 ग्राम) अब 10 रुपये की जगह 9.35 रुपये में बेचा जाएगा। पतंजलि फूड्स ने दांतों और बालों की देखभाल के उत्पादों की दरें भी कम कर दी हैं। दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट 200 ग्राम की एमआरपी 120 रुपये से घटाकर 106 रुपये कर दी गई है।

    केश कांति आंवला हेयर ऑयल (100 मिली) की खुदरा कीमत सोमवार से 48 रुपये से घटकर 42 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार, स्वास्थ्य एवं आरोग्य उत्पादों में आंवला जूस (एक लीटर) सोमवार से 140 रुपये में बेचा जाएगा, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत 150 रुपये है।

    सोमवार से स्पेशल च्यवनप्राश के एक किलोग्राम पैक की कीमत 337 रुपये होगी, जो अभी 360 रुपये है। डेयरी उत्पादों में पतंजलि ने गाय के घी (900 मिली) की कीमत 780 रुपये से घटाकर 732 रुपये कर दी है।

    यह भी पढ़ें: कुछ ही घंटों में सबसे ज्यादा सस्ती होंगी ये 16 चीजें, लाइन लगाकर दुकान पर खरीदेंगे लोग