New GST Rates: पतंजलि फूड्स ने भी घटाए दाम; देखें अब कितने की मिलेगी बिस्कुट, दंत-केश कांति

पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने जीएसटी कटौती (GST 2.0) का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सोयाबीन बड़ी समेत कई उत्पादों की कीमतों में कमी की है। न्यूट्रेला चंक्स मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स के एक किलो के पैक की कीमत अब 190 रुपये होगी जो पहले 210 रुपये थी। दूध बिस्कुट नूडल्स दंतकांति टूथपेस्ट और केश कांति आंवला हेयर ऑयल की कीमतों में भी कटौती की गई है।

नई दिल्ली। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सोमवार से सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में कमी की है। कंपनी ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के तहत यह कदम उठाया। पतंजलि फूड्स ने रविवार को एक बयान में New GST Rates के अनुरूप अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी। बयान में कहा गया कि संशोधित कीमतें खाद्य और गैर-खाद्य श्रेणियों की पूरी श्रृंखला पर लागू होंगी। पतंजलि फूड्स ने सोयाबीन बड़ी की कीमतें भी घटाई हैं।

न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स (एक किलो पैक) सोमवार से 190 रुपये में बिकेंगे, जो अभी 210 रुपये में मिलते हैं। इसके अलावा 200 ग्राम वाले पैक में तीन रुपये की छूट मिलेगी। बिस्कुट और कुकीज श्रेणी में दूध बिस्कुट (35 ग्राम) की एमआरपी पांच रुपये से घटाकर 4.5 रुपये कर दी गई है।

उत्पाद पैक साइज पुरानी MRP (रु) नई MRP (रु) न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स 1 किलो 210 190 न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स 200 ग्राम NA 3 रुपये छूट दूध बिस्कुट 35 ग्राम 5 4.5 पतंजलि ट्विस्टी टेस्टी नूडल्स 50 ग्राम 10 9.35 दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट 200 ग्राम 120 106 केश कांति आंवला हेयर ऑयल 100 मिली 48 42 आंवला जूस 1 लीटर 150 140 स्पेशल च्यवनप्राश 1 किलोग्राम 360 337 गाय का घी 900 मिली 780 732 नूडल्स में पतंजलि ट्विस्टी टेस्टी नूडल्स (50 ग्राम) अब 10 रुपये की जगह 9.35 रुपये में बेचा जाएगा। पतंजलि फूड्स ने दांतों और बालों की देखभाल के उत्पादों की दरें भी कम कर दी हैं। दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट 200 ग्राम की एमआरपी 120 रुपये से घटाकर 106 रुपये कर दी गई है।